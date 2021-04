Dva góly Opavě? Snad jsem to odšpuntoval, věří Zajíc, trenéra Smetanu chválí

První branku jste dal ve 14. minutě, jen minutu po té ofsajdové. To bylo asi hodně důležité, že?

Bylo, protože jinak by Opava bránila víc a víc a my bychom možná znervózněli. Ale tím, že jsme dali dva góly už v prvním poločase, to bylo dobré.

Jak moc vás mrzí, že vám nevyšel hattrick?

Ani nemrzí. Byl bych za něj radši, ale dva góly jsou dva góly a jsem za ně rád.

V lize jste na nynější trefy čekal osm utkání.

Těší mě, že to tam konečně padlo, a doufám, že to tak půjde každý zápas.

Při obou gólech se zdálo, že jste měl dostatek prostoru. Je to tak?

Jo, ten první gól, to jsme hostům vypíchli míč. Pustil jsem si ho, zasekl a dal k zadní tyči. Oni nějak nedostupovali, nebránili důsledně. Divil jsem se, že mě nedoráží, takže mi to usnadnili. Ten druhý jsem obešel gólmana a střílel do prázdné branky.

Po něm sudí s videasistentem znovu řešili, jestli nešlo o ofsajd. Měl jste jasno, že balon k vám posunul opavský obránce Kulhánek?

Byl jsem si jistý. Kali (Kaloč) křičel, ať mu balon pustím, ale věděl jsem, že hrál obránce, že není ofsajd. Jsem útočník, a tak jsem si řekl, že balon vezmu, půjdu sám na bránu a dám gól.

Řešili jste výměnu opavských stoperů těsně před zápasem, kdy se zranil Žídek a nahradil ho Kulhánek?

Popravdě jsem si toho všimnul, až když jsme nastoupili na hřiště. To jsem si říkal: Kulhánek neměl hrát, ale hraje... Nijak jsme to však neřešil. Bylo mi jedno, kdo je stoper, soustředil jsem se na sebe.

V této sezoně jste zatím dal šest gólů. Máte nějaký cíl?

Nemám. Snažím se dát gól každý zápas a uvidíme, co z toho bude.

Dvě branky se vám podařilo vstřelit na podzim v Příbrami a nyní Opavě. V obou Baník vedl trenér Ondřej Smetana. Má to nějakou souvislost?

(Směje se). To nevím, nedokážu odpovědět, ale asi to spolu nesouvisí. Těžko říct. V Příbrami trenér Smetana (tehdejší trenéři Kozel a Kopecký byli kvůli covidu v karanténě – pozn. red.) jen zaskakoval, taktiku jsme měli od kouče Kozla. Asi se to nedá říct, ale uvidíme časem.

Pod trenérem Smetanou nastupujete pravidelně. Cítíte jeho důvěru?

Snažím se mu to splácet. Bohužel před tím jsem nějaké šance nedal, a tak doufám, že jsem to teď odšpuntoval.

Co pro vás znamenala změna trenéra? Opravdu zjednodušil hru?

Jsem radši, protože teď mám více balonů. Hrajeme kolmo dopředu, máme více šancí, ohrožujeme branku. Před tím jsme také měli šance, ale teď na soupeře pořád vytváříme tlak. Před tím jsme v těch zápasech měli smůlu, když jsme hráli dobře, hodně dobře, ale nějakou chybou, šancí, kterou jsme nedali, jsme to vždycky pokazili.

Derby chyběly větší emoce. Bylo to i tím, že po vás kouč chtěl, abyste byli disciplinovaní?

Snažili jsme se být klidní. Trenér Smetana nás nabádal, ať se držíme. Velká škoda je, že scházejí fanoušci. Bez nich to je takové jako na tréninku, mě chybějí hodně. Bohužel.

Zdá se, že povrch vašeho domácího hřiště není pro kombinační fotbal optimální.

Z tribuny vypadá fantasticky, jako někde na Liverpoolu, ale když jste na něm, tak vidíte písek, hlínu, občas trávu. Ale je to už lepší než bylo, ne však ideální.