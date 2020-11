Sparta je ideální soupeř, říká před ligovým hitem plzeňský Limberský

Restart zostra. Viktoria vyzve rivala Měsíc nevěděli, co vlastně bude. A relativně uklidňující jistotu neměli až do pátečního dopoledne, kdy Ligová fotbalová asociace vydala informaci, že víkendové kolo nejvyšší soutěže se skutečně odehraje. Po dlouhé pauze. Po problémovém trénování. Po další záplavě nepříjemných, leč nutných testů. Fotbalisté už mají nosy jak nosorožci, jak situaci analogicky glosoval jablonecký trenér Petr Rada, kterého shodou okolností koronavirus dostihl v uplynulých dnech. Přesto jsou zápasy konečně zpátky. Fortuna liga se vrací. Ale na jak dlouho, to je v současné neutichající pandemické situaci samozřejmě nadále otázkou, na kterou nezná správnou odpověď absolutně nikdo. Dokonce nemá cenu ani cokoliv předpovídat. Pokud se však nestane nic mimořádného - a to by musela být skutečně převratná událost, tak v neděli v podvečer vyběhnou fotbalisté Viktorie Plzeň na trávník Doosan Areny a před prázdnými tribunami přivítají pražskou Spartu. Jako by jim byl tento soupeř pro restarty souzený, i v květnu totiž po vynucené pauze začínali proti borcům z Letné, kteří ve čtvrtek vypráskali Celtic Glasgow. Tehdy si Západočeši přivezli z metropole výhru 2:1. „Tentokrát hrajeme v domácím prostředí a věřím, že budeme kvalitně připravení. Je potřeba jít na maximum, co se týká odhodlání, úsilí i týmovosti a pracovitosti. A k tomu přidat talent, který v mužstvu je,“ hledá recepty na potenciální úspěch plzeňský kouč Adrian Guľa. Sparta je díky rychle za sebou jdoucím utkáním v Evropské lize rozehranější, Viktoria si nevyzkoušela ostré tempo už více než měsíc. A to se prostě zřejmě musí zákonitě projevit. „Zápasy je samozřejmě velice složité něčím nahradit. Obzvlášť když musíte dodržovat nějaká přísná kritéria,“ konstatuje slovenský trenér úřadujících vicemistrů.