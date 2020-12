Plzeňská stálice Limberský: Je od čeho se odrazit, mančaft máme silný

„Už jsme byli hrozně hladoví po vítězství. Tenhle tým má velkou kvalitu a je prostě škoda, že jsme ty zápasy předtím nezvládli,“ mínil sedmatřicetiletý Limberský.

Vy jste si připsal dvaadvacátý prvoligový gól v kariéře. Povedená střela?

Jasný, z třiceti metrů to letělo do víka, gólman neměl šanci. Skvělá rána, fakt dělo. (smích)

Sedlo vám to ideálně?

Teď vážně. Míč asi trošku zaplaval, gólman měl zřejmě i horší výhled. Ale určitě to měl chytat nebo minimálně někam vyrazit. Byla to trochu i jeho chyba.

Už v prvním poločase jste se pokoušel o něco podobného, ale dopadlo to nějak podivně...

No, to jsem se nějak vyplašil a letělo to na druhou stranu někam na tribunu. To se mi moc nepovedlo. Ale hlavní je, že jsme byli všichni střelecky aktivní. Jsem rád za tolik gólů, klukům to určitě pomůže, zvedne nám to sebevědomí. Ale jedeme dál, musíme šlapat.

Po půl roce jste v lize znovu nastříleli sedm branek, byl to z vaší strany ideální výkon?

Myslím, že jsme hráli dobře od první minuty. Ale i minule v Jablonci jsme předvedli stejně dobrý poločas, jenže ten druhý byl špatný. Jsme rádi, že jsme se poučili a tentokrát vydrželi hrát v tempu celý zápas. Je od čeho se odrazit.

V Jablonci jste po půli vedli 2:0, teď jste krátce před pauzou stihli vstřelit ještě třetí gól. Byl pro další vývoj klíčový?

Nevím, jestli v tom byla nějaká úleva, takhle si to nechci dávat do hlavy. Každý zápas je jiný. Jsme rádi, že ten výsledek je takový. Nechtěli jsme dopustit, aby nám skóre nějak snížili, naopak jsme ho stále navyšovali a zaslouženě vyhráli.

Věříte, že jste zažehnali špatné období?

Věřím, je od čeho se odrazit. Máme mančaft silný na to, abychom atakovali horní příčky tabulky. Ale jak se říká, jedna vlaštovka jaro nedělá. Takže s velkou pokorou teď pojedeme na Slovácko a potřebujeme si odvézt vítězství.

Po Slovácku by příští týden měl přijít ještě domácí šlágr proti Slavii. Tedy pokud se bude hrát, když je lídr tabulky od středy v karanténě kvůli nákaze koronavirem. Máte na to, abyste oba duely zvládli?

Kvalita v týmu rozhodně je. Ukazujeme to i na trénincích. Musíme se teď odrazit, sebevědomí nám výhra nad Teplicemi určitě zvedla. Na druhou stranu, po Spartě jsme také všichni byli sebevědomí, a moc nám to nepomohlo. Takže k tomu teď přidáme pokoru a s tím vyrazíme pro tři body na Slovácko.