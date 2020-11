Šťastný trenér Sparty: Mladí se ukázali, je to velké povzbuzení před ligou

Po dvou vysokých porážkách v Evropské lize má Sparta přesvědčivé vítězství a také injekci sebevědomí před víkendovým restartem domácí soutěže, kterou vede bez ztráty bodu.

Celtic doma inkasoval čtyři góly poprvé od loňského srpna, kdy ho v předkole Ligy mistrů zaskočila rumunská Kluž. Té podlehl 3:4, se Spartou byl ale výsledek ještě jednoznačnější.

Tabulka skupiny H Tým Z V R P S B 1. Lille 3 2 1 0 9:3 7 2. AC Milán 3 2 0 1 6:4 6 3. Sparta Praha 3 1 0 2 5:8 3 4. Celtic Glasgow 3 0 1 2 4:9 1

„Soupeře jsme studovali a hráčům pečlivě vysvětlovali, jakým způsobem mají napadat, abychom ho nepustili do hry,“ popisoval Kotal v pozápasovém rozhovoru s Českou televizí. „Celtic má velmi důrazné a pohyblivé mužstvo. Jsem rád, že se po prvních patnácti minutách, kdy jsme byli trochu nervózní, dostali jsme se zbytečně pod tlak a odkopávali míče, se naše hra zlepšila. Dovedli jsme udržet balony a prosadili se v útočné fázi, což bylo důležité.“

Pomohla i některá netradiční jména v sestavě, jak jste ji stavěl?

Měli jsme v hlavě i to, že nás čekají další těžká utkání, třeba hned v neděli v Plzni, a chtěli jsme dát příležitost i ostatním hráčům. Jsem rád, že mladí ukázali, že dovedou podat kvalitní výkon.

Řekl si někdo z nich o výraznější pozornost do dalších zápasů?

Takhle já hráče nerozlišuju. Máme široký kádr a vzhledem k tomu, co nás čeká: série zápasů v pohárech a k tomu už i ligová soutěž, určitě dostanou příležitost všichni.

Na už tak dlouhý seznam zraněných se ještě před zápasem ve Skotsku zapsal Ondřej Čelůstka, co ostatní?

Kromě Ondry jsou snad všichni, kteří jsou tady s námi, v pořádku. Jsem rád i za Dávida Hancka, který odehrál větší část utkání, byť to bylo riziko. Ale podal kvalitní výkon, vydržel přes sedmdesát minut.

Co vítězství znamená pro vývoj ve skupině?

Rozhodně chceme ve skupině získat co nejvíc bodů a uvidíme, na co to bude stačit. Pro kluky je to každopádně velké povzbuzení i směrem k lize.