Předehra hitu: chuligáni poničili areál Plzně. Škodu zaplatíme, řekl Tvrdík

Figurína oběšence v plzeňském dresu na jedné z pouličních lamp. Posprejované budovy, ploty i zdi, přeškrtnutý znak Viktorie Plzeň, nechutné nápisy jako například v „neděli chcípnete“.

„Můžeme tyto informace potvrdit a momentálně všechno řešíme s policií. Jde o velké poškození tréninkového areálu a jeho okolí,“ řekl tiskový mluvčí plzeňského klubu Ondřej Lípa.

To všechno mají na svědomí neznámí pachatelé. Lze se domnívat, že šlo o fanoušky Slavie, k čemuž se přihlásil i slávistický šéf Jaroslav Tvrdík.

„Všichni, kteří poničili areál Viktorie Plzeň, jsou jen sprostí vandalové. Je to hnus, který se sportem nemá nic společného. Stydím se a jménem klubu distancuji,“ sdělil Tvrdík prostřednictvím svého twitterového účtu.

Vsichni Ti, kteri ponicili areal Viktorie Plzen, jsou jen sprosti vandalove. Je to hnus, ktery se sportem nema nic spolecneho. Stydim se a jmenem klubu distancuji. Viktorii uhradime naklady na uvedeni do puvodniho stavu. Je to podraz na klub, nedelni zapas ma byt oslava fotbalu.