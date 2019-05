Natěšená cizinecká legie. I Baeuguel a Kayamba vnímají napětí před Slavií

Fortuna:liga jde do finiše, obhájce titulu čeká v neděli zřejmě klíčový zápas sezony na hřišti pražské Slavie. Náskok lídra tabulky nad Viktorií se hned po úvodním kole nadstavby smrskl na dva body.

Slavia vs. Plzeň Online reportáž v neděli v 18 hodin

„Už se na to těším. Když vyhrajeme, bude to pro nás velmi dobré. Každý ví, v jaké jsme situaci, takže není třeba o tom více mluvit... Budeme makat a uvidíme,“ líčil Francouz Jean-David Beauguel, který minulou neděli rozhodl svým gólem o domácí výhře 2:1 nad Jabloncem.

Přitom ten zápas se zdál být pro viktoriány dlouho ztracený. Většinu času prohrávali, soupeř byl lepší, zahodil spoustu šancí. Obrat přišel až v samotném závěru. Zato Slavia předtím ztratila bezbrankovou remízou v Liberci. Teď si to dva adepti na titul rozdají v Sinobo stadium, hraje se v neděli od 18 hodin.

„Na Slavii to bude zase jiné. Domácí budou chtít určitě hrát svůj fotbal a my zase ten náš. Bude to hlavně o motivaci. Musíme se na to kvalitně připravit,“ uvědomoval si konžský záložník Joel Ngandu Kayamba. Proti Jablonci přišel na hřiště na poslední čtvrthodinu a po jeho centrech padly oba góly.

To už je minulost, teď stojí proti Plzni soupeř v české nejvyšší soutěži nejsilnější. Čtvrtfinalista letošní Evropské ligy navíc hraje v domácí aréně, kde se viktoriánům dlouhodobě vůbec nedaří.

Plzeňský Joel Kayamba v utkání proti Ostravě

U podzimního ostudného debaklu v Edenu 0:4 ještě ani jeden ze zmíněné dvojice nebyl. Zato v domácí odvetě (2:0) se tehdy čerstvé posily poprvé předvedly plzeňskému publiku. A oba se pod výsledek výrazně zapsali. Kayamba odehrál na pravém kraji zálohy víc než hodinu a střídající Beauguel dokonce v závěru pojistil cenné vítězství.

„Explodoval jsem radostí,“ rozplýval se francouzský forvard po premiérové trefě v dresu Viktorie v domácí Doosan Areně.