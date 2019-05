Na Slavii si to rozdáme na férovku, těší plzeňského brankáře Hrušku

„Kdybychom dostali gól na 2:0, tak to bylo hotové a Jablonec by odsud odjel s vítězstvím,“ uznal 33letý gólman, který právě proti Severočechům odchytal 250. zápas v nejvyšší domácí soutěži.

Inkasoval sice už v 11. minutě po akci Trávníka, kterou zblízka zakončil skórující Doležal. Ale další slibné příležitosti Jablonce už vychytal. „Měl jsem i štěstí,“ dodal Aleš Hruška. I díky němu stáhli viktoriáni náskok vedoucí Slavie na dva body.

Dá se říci, jestli byl tohle jeden z vašich nejpovedenějších zápasů v celé kariéře?

Já to takhle neberu. Zápas si chci pokaždé tak nějak užít. Jsem rád, že jsme ho zvládli.

Potěšilo vás, že jste takhle dobře zachytal právě při svém jubilejním startu v lize?

Tak to jsem před zápasem ani nevěděl. Bral jsem to jako každé ligové kolo. Víc k tomu asi nemám co říct.

Který z těch zákroků byl pro vás nejtěžší?

Asi ten při ráně Vatajelua někdy okolo sedmdesáté minuty. Z mého pohledu to nebylo gólmansky úplně čisté, tam jsem měl velkou dávku štěstí. Dá se říct, že tohle bylo pro mě nejtěžší.

Jak byste vůbec zápas s Jabloncem zhodnotil?

Zvládli jsme ho tak, jak jsme chtěli. Tedy výsledkově, herně to asi nebylo ono. Ale v této fázi soutěže je důležité, že máme tři body.

A ty jsou zvlášť v této chvíli povzbuzující, nebo ne? Už v neděli vás čeká utkání na hřišti lídra ze Slavie a pokud vyhrajete, vyhoupnete se znovu do čela.

Tohle byl hodně důležitý krok, který jsme potřebovali zvládnout. Bylo to sice trošku kostrbaté, ale teď jedeme na Slavii v pozici, že si to s ní jedeme rozdat na férovku. Uvidíme, jak to dopadne. My uděláme všechno pro to, abychom obhajobě byli ještě blíž.

Ale potřebujete se zlepšit. Máte nějaké vysvětlení, proč se vám proti Jablonci herně nedařilo?

Ono to nebylo jenom o nás. Jablonec hrál prostě velice dobře, nepustili nás do nějaké větší rozehrávky a tlaku. Na Slavii to ale bude úplně jiné utkání, které bude daleko vypjatější. Slavia už to najednou nemá úplně ve svých rukou. My do Edenu pojedeme v pozici, že jsme zvládli zápas s Jabloncem.

Ve stoperské dvojici vám proti Jablonci chyběl Roman Hubník, bylo to na hřišti hodně znát?

Tak Roman je kapitán… Ale já si myslím, že máme čtyři kvalitní stopery, kteří mohou hrát jeden jako druhý. Nechci řešit, jestli to byla nějaká ztráta. Nakonec jsme to nějak zvládli.

Dlouho jste však prohrávali. Věřil jste, že se zápas povede ještě otočit?

Věřit musíte vždycky, nebylo by dobré, kdybychom to vzdávali. Bylo to pořád 0:1 a mohli jsme stále doufat, že s tím zápasem můžeme něco udělat. A to se ve finále stalo.