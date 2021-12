Kozel bude chtít hrát fotbal, ví plzeňský Horváth před Libercem

V kalendáři pózují i Urbanová či Kreuziger Sotva skončila fotbalová Plzeň s oslavami 110 let od založení klubu, přichází pro Viktorii rok s číslovkou 111. K jeho začátku připravila speciální kalendář, ve kterém se fotbalisté spojují s významnými osobnostmi západočeské metropole. Na fotografiích se tak objevuje například moderátor Michal Jančařík, zpěvák Marek Ztracený, operní pěvkyně Eva Urbanová či cyklista Roman Kreuziger. „Bylo mi ctí a věřím, že se fanouškům bude kalendář líbit,“ vzkázala Urbanová, která například zpívala státní hymnu ve Štruncových sadech před zářijovým výročním zápasem s Českými Budějovicemi. Nástěnný kalendář pro rok 2022 nese název „111 let patříme k sobě“ a zakoupit se dá v klubovém fanshopu či v OC Olympia. Autorem fotografií je Martin Skála. „Viktoria znamená vítězství. Modlím se, abychom zvítězili v nejdůležitějších zápasech našeho života,“ pronesl plzeňský biskup Tomáš Holub, další z hostů, které si Viktoria na fotografování přizvala. „Šlo o velmi příjemné setkání a s panem biskupem jsme probrali i naše výsledky a zápasy. Bylo příjemné slyšet, že nás sleduje a drží nám palce,“ potěšilo záložníka Aleše Čermáka. Focení si užil i herec Martin Stránský, který si přinesl i lebku jakožto rekvizitu z divadelní hry Hamlet. „Propojení kultury a sportu vždycky fungovalo. Je to bezvadné,“ sdělil.