Kouč Bílek chválí Řezníka: Klobouk dolů! Jen škoda vyloučení na Slavii

Se složením defenzivy ale tentokrát Bílek problémy neměl. Spíš musel vyřešit, koho nasadit na křídelní posty. Jhon Mosquera si odpykával karetní distanc, Jan Kopic se zase den před zápasem na tréninku zranil. „Natrhl si sval, na podzim už k dispozici určitě nebude,“ prozradil kouč Viktorie.

Plzeň - Liberec 2:0 oba góly v první půli, Plzeň se dotáhla na Slavii

S utkáním jste si však poradili dobře, hlavně první poločas vám vyšel.

Do hry jsme se ale dostávali docela pomalu. Do patnácté minuty měl soupeř lepší pohyb, následná půlhodina už byla od nás dobrá. Ve druhé půli jsme si to pohlídali, Liberec nepustili do nějaké větší šance, přestože jsme ji chtěli odehrát o něco líp. Protivník měl ale v poslední době velmi dobré výsledky.

Jak vás těší udržená nula? Slovan poprvé vystřelil na branku až tři minuty před koncem...

Zakládáme si na poctivém bránění a nepouštění soupeřů do šancí, což se podařilo.

Jedno kolo před koncem podzimu se tak držíte na předních příčkách tabulky.

Jsme rádi, že po těch třech zápasech, kdy jsme nebodovali, jsme se zvedli a třikrát vyhráli. Je to pro nás velmi důležité, že jsme Slovácku a Baníku malinko odskočili. Můžete mít ve fotbale sérii, kdy pětkrát vyhrajete, a rázem se vám zase přestane dařit. Musíme makat dál, aby se nám dařilo co nejdéle.

Mluvíte nahlas o titulu?

Slovo titul tady nepadá. Vážíme si toho, že na špičce jsme, ale soustředíme se vždy na ten nejbližší zápas. Nemůžeme dělat rozdíl třeba mezi Teplicemi, které jsou teď dole, a Slavií. Hráči k tomu přistupují dobře a liga je rozjetá tak, jak jsme ani nedoufali.

Hlavně v domácích zápasech se Plzni na podzim vedlo dobře, neprohrála ani jediný.

Je to příjemné. Remizovali jsme jen s Olomoucí, ostatní zápasy jsme zvládli. Doma ukazujeme sílu, ale ani venku to není špatné. Od minulého roku jsme se tam hodně zvedli. Musíme pracovat dál a být na sebe nároční, abychom chodili do všech utkání tak, že je chceme vyhrát.

Potěšil vás další gól Radima Řezníka? V lize už má v této sezoně čtyři.

Radim je na podzim hodně produktivní, v ofenzivě je výborný. Byla to zase podobná situace, kdy dostal přihrávku za beky a uklidil to tam. Jsem rád, že krajní obránci podporují útok a mají čísla. Havel to má přes nohu, hraje pro sebe trochu nezvyklou pozici, ale taky to zvládá dobře.

Je jeho současná situace paradoxní? V létě byl na odchodu, teď prožívá jeden ze svých nejlepších ročníků.

Trošku jo. Původně jsme si mysleli, že se s námi do přípravy nezapojí, ale pak jsme byli v problémech a vzali ho. Podzim mu vychází výborně, jen škoda toho zbytečného faulu na Slavii, kdy dostal tři zápasy. Klobouk dolů, jak se do toho vrátil.

Podzim uzavřete utkáním v Karviné, tam vám ale kvůli karetnímu trestu bude scházet Jean-David Beauguel. Nebyl jeho „žlutý“ faul trochu zbytečný?

Chtěl jít do balonu, ale Júsuf si tam dal nohu. Dostal žlutou, to se nedá nic dělat. Chyběli nám i Mosquera a Kopic, s takovými věcmi si musíme poradit.