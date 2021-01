Hrajeme v křeči. Výsledek dal debutu pachuť, mrzí plzeňského Šulce

Dvacetiletý navrátilec z hostování v Českých Budějovicích nakonec odehrál lehce přes hodinu.

Potěšilo vás, že na váš plzeňský debut došlo hned v prvním zápase jara? Navíc jste rovnou naskočil v základní sestavě.

Jsem rád, ale zároveň nejsem. Výsledek tomu dal takovou pachuť. Máme tu prostě získat tři body, víc k tomu nemám co říct. Je fajn, že jsem se dostal do sestavy, ale mohlo tam toho být ode mě víc.

Cítil jste jistou nervozitu?

Nemyslel jsem na to. Šel jsem do toho s tím, že jdeme vyhrát zápas. Nesoustředil jsem se na to, že hraju poprvé. Chtěl jsem prostě vyhrát, což se bohužel nepovedlo.

V čem vidíte hlavní příčinu neúspěchu? Do předposlední Příbrami jste přijížděli i přes nepodařený podzim jako favorit.

Nemůžu říct, že bychom neměli šance. V první půli to tam brankář dvakrát zázračně chytil, jednou zakončoval Kaša a podruhé Falta. Chyběl tomu gól. Možná je třeba zlepšit centry, ale nevím... Prostě je naše hra v takové křeči.

Nakonec jste ale byli vítězství pořádně blízko, jenže Aleš Čermák v závěrečných minutách neproměnil penaltu. Stále jste doufal, že nakonec tu jednu branku přece jen vsítíte?

Jasně, věřil. Šel tam Čermus a hned trefil břevno, věřil jsem mu i při penaltě. Věřil jsem, že to strhneme, vyhrajeme jedna nula a půjdeme od toho. Takhle si vezeme bod, to je ale málo.