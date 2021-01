Nový rok, stará Viktoria. A trápení fotbalového vicemistra trvá...

Přitom Západočeši byli vítězství blízko. Stačilo, aby střídající Aleš Čermák proměnil tři minuty před vypršením řádné hrací doby pokutový kop.

Dlouho se připravoval, rovnal si míč, upravoval nerovný trávník. A pak nasměroval míč po zemi mimo pravou tyč...

Střela vedle prakticky znamenala konec plzeňských nadějí.

„Je to taková šance, kdy musíte vzít zodpovědnost na sebe a proměnit. Nevím, jestli budu Alešovi něco vyčítat. Zatím je brzo. Myslím, že i renomovanější hráči světových kvalit už někdy nedali penaltu,“ pronesl Adrian Guľa.



Plzeňský kouč zamíchal sestavou od konce podzimu poměrně výrazně. Svěřencům naordinoval trochu jiné rozestavení s jedním štítovým záložníkem a čtyřmi středopolaři v řadě, příležitost v základní sestavě dostal navrátilec z hostování Pavel Šulc i nováček Šimon Falta.

Všechno marné.

Plzeňský Pavel Šulc (první zleva) se ohlíží za balonem v zápase proti Příbrami.

První půlhodinu Viktoria nevypadala jako tým, který by měl být na hřišti předposlední Příbrami jasným favoritem. Před závěrem první půle si konečně začala vytvářet šance, Falta ani Filip Kaša, který nahradil zraněného stopera Lukáše Hejdu, však neuspěli.



Z hromady nepřesností se postupně vyvinul jistý tlak, jenž vygradoval v zahozenou penaltu. Bodová ztráta ale není jedinou strastí. Jak už bylo zmíněno, kvůli zdravotním potížím musel po čtvrthodině odstoupit Hejda, krajní bek David Limberský pak kvůli svalové bolesti zůstal po poločasové pauze v kabině.



A tak Viktoria sváděla marný boj s urputně bránícím soupeřem, koučem Pavlem Horváthem na opačné straně barikády a vlastní nemohoucností ve finální fázi, kterou nedokázala porazit.

Co to znamená pro tabulku? Plzeň zůstává devátá a na vedoucí Slavii ztrácí po dalším slabém víkendu už sedmnáct bodů. V tuhle chvíli už by se ale měla spíš dívat na příčky dosažitelnější, potenciální boj o titul je totiž momentálně v nedohlednu. A stále se vzdaluje...