Měl jsem střílet mezi nohy, mrzelo novice v plzeňské záloze Faltu

Že Falta rovnou naskočí v prvním jarním kole Fortuna ligy do základu, bylo trochu překvapením. S Plzní není dlouho, vždyť se k mužstvu připojil až po Novém roce.

Máte za sebou debut, nicméně výsledek jste si zřejmě představoval jinak, že?

Samozřejmě je to zklamání, šli jsme pro tři body, což se nepovedlo. Máme ale před sebou ještě spoustu duelů, budeme se je snažit zvládnout.

Jak se vám hrálo v novém dresu?

Ještě si pořád zvykám, ale poměrně dobře. Věřím, že zápas od zápasu to bude lepší a lepší.

Plzeňský záložník Šimon Falta sleduje, jak si poradí s míčem z brankář Ondřej Kočí z Příbrami

Sám jste neproměnil obrovskou šanci, pár minut před koncem první půle jste napálil míč jen do gólmana Kočího...

Chtělo to trochu víc klidu a střílet asi mezi nohy. Kdybych to hrál po zemi, tak by to určitě skončilo v bráně.

Co bylo klíčem k tomu, abyste v Příbrami uspěli?

Jednoznačně tam dotlačit nějaký gól. A co zlepšit? Asi efektivitu. Šance byly. Kdybychom jednu proměnili, tak bychom to určitě zvládli.

Jak se vám zamlouval příbramský povrch? Hrací plocha vypadala v poměrně dobrém stavu.

Na to, že je leden, tak se dalo na tomhle trávníku úplně v pohodě hrát.

Aleš Čermák přesto v závěru neproměnil kop, který by v případě proměnění s největší pravděpodobností znamenal tři body.

Věřil jsem do poslední minuty. Soupeře jsme zatlačili a už to vypadalo, že tam něco padne, ale bohužel se nám to nepodařilo.