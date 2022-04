Horváth o zápase se Slavií: Bude to vyšperkované, jak by řekl Koller

„Její styl je všem známý, na její ligové i pohárové zápasy koukáme,“ říká plzeňský asistent trenéra před nedělním bojem o první příčku.

Jak jste využili reprezentační přestávku?

Klasicky jsme dobili baterky. Po modelovém zápase s Bohemkou měli kluci volný víkend, teď v týdnu už jsme se zase vrhli do tréninku.

Je náročné připravovat se, když vám tolik hráčů zmizí?

Myslím, že jsme na to zvyklí, navíc jich až tolik nebylo. Bývaly doby, kdy jezdilo na nároďák víc kluků. Je to samozřejmě zásah, ale zase jsou pak vidět ostatní hráči.

Zaměřujete se podrobně na výkony vašich fotbalistů v národních dresech? Kupříkladu Matej Trusa skóroval za slovenskou jedenadvacítku...

Sledujeme to, navíc reprezentační výběry jsou pod drobnohledem médií, takže zprávy máme. A že dal třeba Matej gól, je dobrá zpráva. Zápas proti Španělsku ho v kariéře určitě posune dál, je to velká zkušenost.

Čeští reprezentanti Jindřich Staněk a Milan Havel se zranili.

Je to nepříjemné. Kluci ještě netrénují a uvidíme, jak na tom směrem k utkání se Slavií budou.

Co od nedělního ligového šlágru očekáváte?

Bude plno, půjde o hodně. Pokud by se nám podařilo zvítězit, tak bychom Slavii odskočili. Jestliže prohrajeme, tak jde Slavia o dva body před nás. Máme hodně co získat, ale i co ztratit. Do konce ligy chybí ještě devět kol a zbývá rozdat spoustu bodů, takže rozhodující zápas to patrně ještě nebude. Může však hodně napovědět. Jak říká Honza Koller, bude to vyšperkované.

Musíte se na Slavii vůbec ještě nějak takticky připravovat?

Její styl je všem dobře známý, na její ligové i pohárové zápasy koukáme. Myslím, že spíš bude záležet na tom, jakou trenér Slavie zvolí sestavu. Podle toho ještě budeme v posledních chvilkách klukům upřesňovat individuální věci.