Šlágr fotbalové ligy mezi Plzní a Slavií by měl pískat polský sudí Raczkowski

Po úspěšné sázce na polské rozhodčí ve fotbalovém derby Slavia vs. Sparta komise rozhodčích zvolila podobné řešení i pro duel Plzeň vs. Slavia. Nedělní šlágr 27. kola první ligy by měl řídit jako hlavní rozhodčí Pawel Raczkowski.