Vyostřené šlágry: Plzeň a Slavii bude krotit polský sudí, Spartu čeká Baník

Jediný bod dělí na čele tabulky čtyři kola před koncem základní části Slavii a Plzeň, která se bude snažit na domácí půdě náskok uhájit.

„Všichni se těšíme moc, protože je to zápas prvního s druhým. Taková utkání se v lize hrají jednou za čas. Máme možnost porovnat s Plzní síly a na to se hodně těšíme,“ říká slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

„Je hodně co získat a naopak i hodně co ztratit,“ bilancoval plzeňský asistent Pavel Horváth.

V jarní části soutěže se Plzeň se Slavií na čele střídala, v posledních kolech však náskok po prohře Pražanů v Liberci i navzdory remíze v Jablonci drží.

Poslední vzájemný zápas byl pořádně vyostřený, Západočeši viděli hned tři červené karty. Vítězný gól Slavie dal Ondřej Lingr a pak své bývalé parťáky ještě dorazil Michael Krmenčík.

I proto, podobně jako při derby, požádala komise rozhodčích o pomoc v Polsku. Nebude to ale znovu Szymon Marciniak, utkání bude se svými asistenty řídit Pawel Raczkowski.

„Je to jiný rozhodčí, ale věřím, že bude stejně kvalitní. Pokud to tak bude, bude to skvělé, protože výkon rozhodčího v derby byl po všech stránkách skvělý,“ vzpomněl si Trpišovský.

On i jeho protějšek Michal Bílek přišli o důležité hráče základní sestavy během reprezentační přestávky. V přátelském utkání s Walesem se zranili slávista Masopust i plzeňská jednička Staněk, po baráži ve Švédsku kvůli zdravotním trablům opustil sraz i krajní obránce Plzně Havel.

„Je to nepříjemnost. Kluci ještě netrénují, uvidíme, jak na tom budou s ohledem k nedělnímu zápasu,“ řekl Horváth. To Masopust si podle Trpišovského do konce sezony nezahraje. „Budeme rádi, když nastoupí do letní přípravy,“ posteskl si.

Šlágr kola se hraje v neděli od 19 hodin ve Štruncových sadech, mělo by být vyprodáno.

Vyostřený duel čeká také Spartu, která v sobotu na Letné přivítá Baník Ostrava.

„Očekávám utkání s Baníkem jako vždycky. To znamená skvělá atmosféra a vyhecovaný zápas,“ řekl záložník David Pavelka. Kapacita stadionu je už bez omezení, den před kláním ještě volné lístky zbývají.

Fortuna liga Program 27. kola Sobota

Slovácko - Olomouc,

Liberec - Teplice,

Č. Budějovice - Zlín (vše od 16.00),

Sparta - Ostrava (19.00). Neděle

Karviná - Bohemians,

Hradec Kr. - Ml. Boleslav,

Pardubice - Jablonec (vše od 16.00),

Plzeň - Slavia (19.00).

Třetí Spartě jde stále o to neztratit kontakt se špičkou tabulky a na pátý Baník má desetibodový náskok. Na podzim v Ostravě ztratila dvougólové vedení a remizovala 2:2.

„Uvidíme, s čím přijdou. Měli celou reprezentační přestávku na to, aby se chystali přímo na nás,“ tuší asistent Luboš Loučka. „Nám se během pauzy naštěstí nikdo nezranil, tak to klepu na dřevo,“ dodal.

Pozor si musí dávat zejména na nejlepšího střelce Ladislava Almásiho, který už dal v aktuálním ročníku třináct branek. V asistencích zase kraluje sparťan Adam Hložek, který jich zaznamenal jedenáct.

Zajímavostí také je, že Baník získal víc bodů venku (25) než doma (22).

Ve spodku tabulky jde také do tuhého. Týmy si před nadstavbou potřebují zajistit co možná nejlepší výchozí pozici, případně se ze skupiny o udržení ještě vymanit.

Bohemians poprvé povede asistent odvolaného trenéra Luďka Klusáčka Jaroslav Veselý. Jeho prací bude namotivovat hráče do nedělního duelu s poslední Karvinou. Ve stejný čas také nastoupí předposlední Pardubice proti dvanáctému Jablonci.