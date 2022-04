Svůj poslední prvoligový gól dal Holomek na stadionu v Drnovicích. Na jaře roku 2005 se tam trefil za domácí klub, který mu na sklonku kariéry dal šanci v nejvyšší soutěži, do sítě Brna, v jehož dresu do ligy vstoupil a devět let ji v něm hrál.

V sobotu se Holomek na místa, kde svůj příběh uzavřel, rád vrátí. Zbrojovka sehraje v Drnovicích derby proti Vyškovu a zase to bude mít náboj. Zbrojovce jde navíc o zpečetění návratu do první ligy.