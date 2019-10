Na Lužánky při soubojích Brna s Olomoucí opět dýchla nostalgie

Tma, chorály a první výhra Premiéru nového trenéra Zbrojovky Brno zahalila polotma. Byla to škoda, protože poprvé pod dozorem Miloslava Machálka porazili brněnští fotbalisté prvoligovou Sigmu Olomouc 2:0. Byť to bylo v exhibičním zápase, hraném pod improvizovaným osvětlením, před nímž se trenéři obou celků domluvili na zkrácení utkání na 2 x 30 minut. „Bylo tam od každého něco, exhibice i příprava. Všechno se přizpůsobilo tomu, aby se nikdo nezranil a proběhlo to v duchu fair play. Hřiště tady nemá takovou kvalitu, osvětlení nebylo ideální. Přesto to mělo náboj a byly tam situace, kdy to mělo šťávu,“ řekl kapitán Zbrojovky v prvním poločase Pavel Eismann. Večer si nejvíc užili fanoušci. Na transparentech i svými chorály připomínali, jak by se chtěli za Lužánky vrátit natrvalo. V poločase vystrojili na potemnělé tribuně působivé choreo, po skončení zápasu si s hráči dopřáli děkovačku. Přestože vydrželo jen pár tisícovek odolných, atmosféra byla výborná. „Muselo být něco nádherného, když tady bylo 30 tisíc lidí,“ povídal Eismann. Kapitánské role právě za Lužánkami si považoval. „To je sen každého fotbalisty Zbrojovky. Jsem rád, že se to povedlo,“ přiznal. V sestavě domácích chyběli Antonín Růsek (reprezentace), Ondřej Vaněk (drobné zranění) a Adam Fousek (nachlazení). „Seznamujeme se. Nebral jsem to jako test. Jedna strana druhé (trenér a mužstvo) jsme něco ukázali. Od pátku se začneme připravovat na příští zápas s Varnsdorfem,“ podotkl Machálek.