Teplický talent Žitný: I kritiku potřebuji. Makám, přidávám si

„V Chomutově jsme se San Marinem splnili povinnost, v Chorvatsku šlo o jeden z nejdůležitějších zápasů v kvaldě. Doma jsme dvakrát ztratili, museli jsme tam uspět,“ řekl Žitný, který byl při čtvrteční demolici San Marina 6:0 v základní sestavě, v Chorvatsku při pondělní výhře 2:1 naskočil z lavičky.



„S Patrikem mám delší zkušenost a pro mě je velice dobrý fotbalista, který je hodně zajímavý v poslední třetině hřiště,“ uvedl reprezentační trenér Karel Krejčí. „Je vidět, že po zranění ještě není v top formě. Ale líbí se mi, pro Teplice má budoucnost.“ Teplický kouč Hejkal chce od dvacetiletého Žitného lepší výkony, což říká veřejně i jemu do očí. Tvrdí, že pokud ho nevybrousí, bude to považovat za osobní selhání.

„Kritiku ve své fotbalové kariéře potřebujete. I v životě,“ neuráží se Žitný. „Vnímám ji a chci se zlepšovat každý trénink. Pan Hejkal se nebojí nic říct z očí do očí, je to jeho styl. Já jsem pořád stejný, pokaždé chci odevzdat na hřišti sto procent a nezáleží to na tom, jestli mě trenér kritizuje, nebo chválí.“ Do ligy Žitný vletěl jako hurikán, debutoval v únoru 2018. Soupeři už si ho hlídají daleko víc než tehdy jako neznámého zelenáče.

Teplický Patrik Žitný a jeho gólová akce v přípravném utkání proti i Neugersdorfu

„Může to tak být. Začátek ligy mi vyšel, v šesti zápasech jsem nastřílel čtyři góly, ale je těžké to udržet ve stejné linii pořád,“ uvědomuje si teplický talent; nyní má na kontě už 54 ligových startů a sedm branek. Na podzim skóroval zatím jednou, trefil výhru v Ostravě. „Nemyslím si, že se nedostávám do střelby, spíš mi to tam nepadá. Je otázka času, kdy se to prolomí a chytnu sebevědomí na střílení gólů. Přidávám si na tréninku, chodím třeba za bývalým záložníkem Teplic Michalem Doležalem do Modlan. On měl skvělou nohu, může mi pomoct zlepšit se,“ věří Žitný. Tréninkové lekce navíc ovšem bral i v době, kdy se mu dařilo. „Já si přidával vždy, není to jen o tom, že mě začne někdo kritizovat, tak si budu přidávat. Takhle to mám nastavené už dávno.“



Možná i proto se drží v kádru reprezentační jednadvacítky, byť jeho forma je jako u jiných mladíků nestálá. „Konkurence v nároďáku je veliká, o místo v sestavě je boj každý zápas i trénink. Máme skvělý tým, podporujeme se, držíme za jeden provaz. Hrajeme o Euro, na které se chceme všichni dostat,“ přeje si. O své roli v týmu Žitný říká: „Je mi vcelku jedno, jestli hraju zkraje či zprostředka. Kam mě trenér postaví, s tím se snažím poprat a odevzdat to nejlepší, co ve mně je.“

Pomoct do vyšších ligových pater chce i Teplicím, jejichž výkony jsou zatím hodně rozkolísané. „Povede se nám šest zápasů, pak zase čtyři ne a je těžké to nastavit zpátky. Kdybychom věděli, jak se tomu vyhnout, bylo by to jednoduché.“