Musíme bodovat také venku, burcuje ostravský Fleišman před Teplicemi

„Máme jim co vracet,“ připomněl ostravský obránce Jiří Fleišman minulou domácí prohru 0:1. „Ten zápas si dobře pamatuju. Tepličtí dali už ve třetí minutě gól a pak bránili. Teď je na nás, abychom je u nich doma o body okradli.“

Teplice vs. Ostrava Online reportáž v neděli od 14:30

Tepličtí po pěti zápasech bez prohry v minulých čtyřech nevyhráli. „Máme sice slušnou sérii doma, sedm utkání bez porážky, ale když pokaždé ztratíme body venku, tak je to málo. Musíme začít bodovat i na hřištích soupeřů,“ burcuje Fleišman.

Ostravští si ligovou pauzu zpestřili pobytem v Beskydech, kde si zahráli i tenis, nohejbal, badminton a stolní tenis. Trenéra Bohumila Páníka těší, že se vyprazdňuje marodka, jelikož s týmem už trénují Milan Baroš, Carlos de Azevedo a Josef Celba.

„Milan má ale vleklé dlouhodobé zranění. Léčíme ho, zkoušíme všechno možné, laser, rázové vlny, abychom ho dali dohromady. Věřím, že se na podzim ještě vrátí,“ uvedl Páník. De Azevedo měl natrženou šlachu a Celba poraněný kotník.

Už chceme hrát i hezčí fotbal, zní z Teplic

Uklidnit gólové tsunami, které se na ně valilo v posledních kolech, a zase naskočit na vítěznou vlnu, plán fotbalových Teplic pro nedělní domácí zápas s Ostravou. „Baník má široký kádr, majitel do něj v létě hodně investoval, teď to začíná být vidět. Musíme do zápasu dát srdce a zvládnout ho,“ burcuje teplický asistent trenéra Pavel Drsek.

Skláři tři ligové duely v řadě ztratili a dostali v nich 10 gólů, s pohárem je šňůra porážek čtyřzápasová. V tabulce klesli do záchranářské skupiny, zato Baník se drží v šestce, která se popere o titul.

„Chceme nejen urvat body, ale také aby už naše hra byla pohlednější,“ představuje si Drsek, jehož tým koncem července dobyl Ostravu 1:0 díky Žitného gólu. „I tehdy jsme byli v nekomfortní situaci, ale zvládli jsme to, i když jsme nehráli nádherný fotbal. Hlavně bojovnost byla vidět,“ vybavil si asistent.

Ostrava na teplických Stínadlech poslední dva ligové zápasy neprohrála a neinkasovala, jenže v posledních pěti utkáních v Teplicích vstřelila pouze jediný gól. A teď venku padla pětkrát v řadě a ukopala jen šest z celkových 25 bodů.

„Musíme se od něčeho odrazit. Teplice měly šňůru vítězství, takže je nemůžeme podceňovat jen proto, že se jim teď nějaké zápasy výsledkově nepovedly. Pořád je to kvalitní soupeř. Navíc v Teplicích se nehraje úplně nejlépe,“ vnímá ostravský záložník Adam Jánoš.

Skláři měli před reprezentační pauzou kupu marodů. „Už chybí jen Ljevakovič, s ním počítáme až po zimní přestávce. Někteří ale mají po zranění menší herní praxi,“ uvedl v klubové televizi Drsek.