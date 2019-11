Teplický kapitán: Závěrem jsme svůj výkon na Slavii zdevastovali

Ševčík se trefil v 89. minutě, Kúdela ve druhé nastavené a Teplice klopily hlavy. „0:1 vypadá líp než 0:3. Takhle hloupé góly nemůžeme dostávat,“ štvalo i záložníka Petra Kodeše.

Skláři v závěru změnili rozestavení a šli do rizika. „Chtěli jsme vyrovnat z brejku, bohužel jsme vpředu ztratili balon a pak z toho padl druhý gól,“ želel Mareš, přitom jinak se mu výkon týmu líbil: „Je zajímavé, že dneska to odmakáme a týden předtím se s Českými Budějovicemi ploužíme. A my potřebujeme zvládat hlavně zápasy s týmy okolo nás. Musíme se z toho poučit.“

Že stresovali sešívané, kteří sklízejí komplimenty za účinkování v Lize mistrů, na to byli hosté hrdí. „Slavia je dominantní pohybem v české lize i v Lize mistrů, je hodně běhavá, navíc v domácí soutěži strašně silná na míči. V téhle formě, jakou má, se proti ní hraje těžko. Docela jsme se jí vyrovnali a dobře jsme jí konkurovali,“ mínil Kodeš. Mareš tvrdil: „Slavia nás nepřekvapila, hraje furt stejně. Středoví hráči dost rotují, berou si míč a hodně ho rozehrávají.“

Jen ty šance! Za Teplice spálili tutovky oba Marešové, Jakub i Petr. „Pokud chcete uspět na Slavii, musíte být na ni dobře připravení. Využít, že mají fyzickou i psychickou únavu z Barcelony. Musíte nějakou její šanci přežít a svoji dát. A to my bohužel nesplnili,“ hodnotil teplický trenér Stanislav Hejkal. „Hráli jsme aktivně, napadali jsme vysoko.“

I jemu dva góly ve finiši zkazily dojem z jinak povedeného vystoupení. „0:3 už vypadá špatně. Kluci si to za odpracovaný výkon nezasloužili. Dobře, může se stát, že dostaneme v 89. minutě druhý gól, může se stát chyba. Ale pak už to musíte dohrát důstojně,“ vyčítal Hejkal.

A vadí mu i to, že video obvykle hraje proti Teplicím. Když si trenér prohlédl záznam zákroku Kodeše na Olayinku, který byl v 1. půli penaltový, faul neviděl. Zato rozhodčí Ondřej Pechanec ano, nešel se ani podívat na video. „My jsme tu situaci konzultovali. Rozhodčí nám to popsal a korespondovalo to s tím, co jsme viděli na obrazovce, a tím pádem jsme potvrdili rozhodnutí – pokutový kop. Podle nás jasná penalta,“ řekl videorozhodčí Petr Franěk pro O2 TV.

„Hrajeme se Spartou 1:1, ale gól dostaneme po faulu, máme kopat dvě penalty, nekopeme. Chtěl bych, aby jednou za půl roku rozhodlo video v náš prospěch. Možná to bylo ve Zlíně, tam byl jasný ofsajd,“ pravil Hejkal, který dostal žlutou kartu. „Byl jsem vzteklý, nakopl jsem lahev, karta v pořádku.“

Teplice, které v neděli 24. listopadu hostí Ostravu, jsou kritikem poměrů ve fotbalové asociaci, ale kouč nespekuloval, zda to souvisí s kontroverzními výroky rozhodčích: „Nechci říkat, jestli jsme v nemilosti svazu, nebo nejsme. Mrzí mě, proč ten VAR nevyužijeme. Když jsou v tom Teplice, tak se to dlouho zkoumá a pak penalta není. Když je to proti Teplicím, tak se to ani nezkoumá. Chci jen spravedlnost.“