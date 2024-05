Máme to ve svých rukou, ví dobře budějovický záložník Hellebrand

„Trochu převládají negativa, protože jsme vedli a hráli na konci přesilovku. Ale soupeř pak měl dvě tutovky, tak je bod asi spravedlivý,“ zhodnotil budějovický záložník Patrik Hellebrand.

Výhoda jednoho muže v poli Dynamu paradoxně moc neprospěla. Jihočeši si ji zkusili poprvé v sezoně, vrcholem byla Alliho střela do tyče. Jinak hrozili spíš domácí. „Měli jsme zachovat větší klid na míči, víckrát si je obehrát. Zbytečně často jsme balony nakopávali,“ myslí si Hellebrand.

Budějovice – Jablonec Neděle 17.00 online

Na větší hodnocení není čas. Hned v neděli se bude ve skupině o záchranu hrát znovu. Předposlední kolo, už jde opravdu o všechno. Počty jsou následovné. Karviná díky výhře s Bohemians poskočila na čtrnáctou příčku, bod zpátky je patnácté Dynamo, další bod navíc ztrácí poslední Zlín.

Ten může ztratit šanci na záchranu, pokud by prohrál a konkurenti uspěli. Celé kolo startuje v 17 hodin. Budějovice hostí již zachráněný Jablonec, Pardubice přivítají Karvinou a k jistotě vyhnutí se baráži potřebují bod. Poslední dvojici tvoří Zlín s Bohemians, kteří už také mají jistotu.

„Všechno zůstává otevřené. Nepočítáme, nekoukáme doleva doprava. Bylo by ošemetné na něco spoléhat. Máme to ve svých rukou, když dvakrát vyhrajeme, jsme v baráži,“ uvažuje Hellebrand.

Liberecký záložník Christian Frýdek (vlevo) a Patrik Hellebrand z Českých Budějovic

Nastoupil v den 25. narozenin

Poslední kolo se hraje příští sobotu. Dynamo v něm pojede do Karviné, Zlín se představí v Jablonci. Pro připomenutí, poslední celek sestupuje přímo, čtrnáctý a patnáctý se utká v baráži s druholigovými celky Vyškovem a Táborskem.

Boj o záchranu je velmi napínavý a také psychicky náročný. Tlak je obrovský na všechny účastníky. V tom mají Jihočeši mírnou výhodu, že tento pocit znají už prakticky od začátku jarní části. „Ani nevím, kolikátý důležitý zápas to pro nás je. Už jsme si na to asi i celkem zvykli. Hrajeme o záchranu, o holý život a dáme do toho všechno,“ zdůrazňuje šikovný budějovický záložník.

Ten ve Zlíně nastoupil v den 25. narozenin. Navíc se postavil proti svému otci, který dělá v tamním klubu asistenta trenéra a na místním stadionu začínal. „Byl to speciální zápas. Měl jsem tam rodinu i hodně kamarádů. Ale užil jsem si to jako každý ligový zápas,“ má jasno.

V nabitém programu může hrát roli také únava. Dynamo navíc nevyužívá tak široký kádr, ale hráči se prý cítí dobře. „Je to v pohodě. S únavou na tom budeme podobně jako Jablonec,“ odhaduje.

Budějovice na jaře prohrály doma jediný zápas a na povedené výsledky i výkony potřebují navázat také zítra. „Doma se nám daří. Věřím, že nás opět přijdou podpořit i diváci a my jim uděláme radost,“ dodává.