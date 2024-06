Horké křeslo v Seville obsadí García Pimienta. Dosud vedl Las Palmas

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body 1. Real Madrid Real Madrid 38 29 8 1 87:26 95 2. FC Barcelona Barcelona 38 26 7 5 79:44 85 3. Girona FC Girona 38 25 6 7 85:46 81 4. Atlético Madrid Atlético 38 24 4 10 70:43 76 5. Athletic Bilbao Ath. Bilbao 38 19 11 8 61:37 68 6. Real Sociedad San Sebastian Real Sociedad 38 16 12 10 51:39 60 7. Real Betis Real Betis 38 14 15 9 48:45 57 8. Villarreal CF Villarreal 38 14 11 13 65:65 53 9. Valencia CF Valencia 38 13 10 15 40:45 49 10. Deportivo Alavés Alavés 38 12 10 16 36:46 46 11. CA Osasuna Osasuna 38 12 9 17 45:56 45 12. Getafe CF Getafe 38 10 13 15 42:54 43 13. Celta de Vigo Celta Vigo 38 10 11 17 46:57 41 14. Sevilla FC Sevilla 38 10 11 17 48:54 41 15. RCD Mallorca Mallorca 38 8 16 14 33:44 40 16. UD Las Palmas Las Palmas 38 10 10 18 33:47 40 17. Rayo Vallecano Rayo Vallecano 38 8 14 16 29:48 38 18. Cádiz CF Cádiz 38 6 15 17 26:55 33 19. UD Almería Almería 38 3 12 23 43:75 21 20. Granada CF Granada 38 4 9 25 38:79 21

1. - 4. : Awans do LM, 5. : Awans do LE, 6. : Awans do el. LKE, 18. - 20. : Spadek