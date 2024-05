V Budějovicích jsem se posunul. Teď ještě baráž, říká záložník Hellebrand

Předtím má ještě jeden zásadní úkol – pomoci Dynamu v baráži o udržení v nejvyšší soutěži v jihočeském derby s Táborskem. První duel dvojzápasu se hraje ve čtvrtek od 18 hodin v Českých Budějovicích.

Budějovice – Táborsko Čtvrtek 18.00 online

Cítíte velkou úlevu, že jste se v posledním kole vyhnuli přímému sestupu?

Ano, úleva je to obrovská. Ale ještě není hotovo. Splnili jsme první cíl, který jsme si dali. Teď je potřeba na to navázat v baráži.

Mísily se ve vás pocity po posledním kole v Karviné? Díky prohře Zlína jste nespadli, ale sami jste chtěli uhrát lepší výsledek než prohru 0:1 a podat lepší výkon.

I s klukama jsme se o tom bavili už cestou z Karviné, že to nebyl dobrý zápas. Jeli jsme tam vyhrát, protože remíza by pro nás nic neřešila. Ale moc si vážíme toho, že baráž můžeme hrát. Myslím, že tam jdeme spravedlivě a za jarní výsledky i výkony si to zasloužíme.

88 utkání odehrál v první lize za České Budějovice. Pětkrát skóroval, přidal i pět asistencí

Řešili jste předem, koho byste si přáli do baráže?

Ne, vůbec. Chtěli jsme se tam hlavně dostat. Když už tam jsme, tak jsem rád, že jdeme proti Táborsku. Bude to derby a zajímavý dvojzápas pro fanoušky v Jihočeském kraji. Osobně se na to moc těším.

Zažil jste derby pražských „S“ i zápasy rivalů na Moravě. Tušíte, jaké to bude na jihu Čech?

Od kluků vím, že to bude těžké a vyhecované. Proti Táborsku jsem hrál jen v přípravě, to je něco jiného. Jsem plný očekávání a bude zajímavé zažít další derby dvou klubů z jednoho kraje.

Liberecký záložník Christian Frýdek (vlevo) a Patrik Hellebrand z Českých Budějovic

O čem bude důležitý dvojzápas?

Jsem rád, že hrajeme první zápas doma. Budeme chtít vyhrát, ideálně co nejvyšším rozdílem. Doma jsme silní. K soupeři přistupujeme s pokorou, ale věříme v naši kvalitu. Sám jsem druhou ligu nikdy nehrál, ale každý říká, že soutěž je o úroveň níž než ta první. Zároveň je však soubojovější, takže to nebude lehké.

Čekají vás poslední dva zápasy za Dynamo. O to více si přejete, abyste se loučil úspěšně?

Jo, ale neberu to odlišně. Nechci si dávat do hlavy, že jsou to poslední zápasy za Dynamo. Připravuji se a těším stejně jako na každý jiný zápas. Klíčových utkání jsme letos hráli už tolik, že nám to ani tak nepřijde. Necháme na hřišti všechno.

Od nové sezony budete hrát za prvoligový polský celek Górnik Zabrze. Jaké jste v klubu zažil první dojmy?

Byl jsem v Polsku celkově úplně poprvé a moc se mi tam líbilo. O polském fotbale se u nás moc nemluví, ale má vysokou úroveň. I místní lidé mi říkali, že tamní liga je asi o něco fotbalovější než česká, ale tu považují za těžší. Prohlédl jsem si i stadion, je krásný. Má kapacitu asi 24 a půl tisíce lidí, ale opravuje se hlavní tribuna, kde přibude dalších deset tisíc míst.

Cítil jste, že v pětadvaceti letech je správný čas na další posun v kariéře? Zahraničí navíc bylo vaším snem.

Takhle to přímo nevnímám. Cítím se pořád na osmnáct, věk si nepřipouštím. A svých snů se nevzdávám. Teď se všechno pěkně sešlo a jsem rád, že si zkusím zahraniční angažmá.

S polským fotbalem má velké zkušenosti spoluhráč Zdeněk Ondrášek. Probírali jste to spolu?

Ano, s Kobrou (přezdívka Ondráška – pozn. red.) jsme o tom mluvili asi nejvíc. Ptal jsem se na názor i dalších kluků, kteří mají zkušenosti s polskou ligou. Všichni mi to doporučovali a měli názor podobný, že tam chodí hodně lidí a hraje se na krásných stadionech. Věřím, že i jazyk se naučím rychle.

Budějovický Patrik Hellebrand (vlevo) a hradecký Jakub Kučera v souboji o míč.

99 faulů bylo na Hellebranda v této sezoně. Je to jasně nejvíc v celé první lize

Jaké to bude, až se potkáte v týmu s hvězdným německým útočníkem Lukasem Podolským?

Pořád si to nedokážu představit. Sledoval jsem ho v televizi, když hrával za reprezentaci s Miroslavem Klosem. Ještě jsem ho tam nepotkal, ale bude to zážitek. Je to velká místní hvězda.

S čím jdete do nového angažmá?

Počítají tam se mnou na stejnou pozici, kterou hraji v Budějovicích, tedy na osmičku. I proto tam jdu, protože si myslím, že mi vyhovuje nejvíc.

Byli se na vás z klubu podívat?

Ano. V minulé sezoně se byli v Budějovicích podívat na náš zápas s Jabloncem, kdy jsme vyhráli 5:1. Oni byli skautovat nějaké hráče soupeře, ale hodně jsem se jim líbil a od té doby mě sledují. I proto jsem se rozhodl pro Górnik, mají mě dobře přečteného a není to žádná rychlá akce.

Ze Zabrze to budete mít paradoxně blíž domů do Zlína, že?

Je to tak. Navíc ze Zabrze je to půl hodiny do Ostravy, u které bydlí část mojí rodiny. Budu jim blíž.

Dokážete sám sebe porovnat, jak jste se posunul za tři roky v Budějovicích?

Udělal jsem fotbalově i lidsky obrovské zlepšení. Za to jsem Budějovicím moc vděčný, a to všem lidem, které jsem tu poznal. Opravdu jsem tady vyrostl, vážím si toho, a proto mám také ke všem tady tak vřelý vztah.

Máte momenty, které si v sobě ponesete dlouho?

Poslední loňský zápas základní části, kdy jsme skočili do prostřední skupiny. A pak celé letošní jaro, kdy musím smeknout před všemi v klubu, že jsme se dostali z velmi těžké situace. Ještě není hotovo, ale snad to zachráníme. Byla to pro mě asi nejnáročnější sezona. Ale vytvořila se skvělá parta, která drží při sobě.