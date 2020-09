Měl jsem opravdu hodně času, překvapilo Tischlera. Ani sprintovat nemusel

Dvaadvacetiletý záložník má zkraje sezony formu jako hrom. Trefa do sítě většinou neprůstřelného gólmana Slavie Ondřeje Koláře byla už jeho druhou v ročníku, před dvěma týdny se připomněl brankou při výhře 2:1 nad Teplicemi.

„Dát gól Slavii je fakt pěkné,“ usmíval se Tischler po nečekaném sobotním výsledku. „Ale ten s Teplicemi byl taky krásný, protože byl pro Pardubice prvním v nejvyšší soutěži po tolika letech,“ srovnával.

Zatímco minule stál na konci perfektní kombinace se spoluhráči, tentokrát si gólovou akci přichystal sólo. Při napadání byl skluzem u míče dříve než slávistický stoper Hovorka a najednou zjistil, že peláší na Koláře úplně sám. Ani nemusel sprintovat - tolik místa kolem něj bylo.

„Docela mě překvapilo, že mám opravdu hodně času, rozhlížel jsem se kolem sebe. Zjistil jsem, že s míčem doběhnu až k brankáři,“ popisoval. „Přemýšlel jsem, jak zakončit; zkusil jsem naznačit střelu na pravou stranu a dal to na levou. Vyšlo to, což je skvělé.“

Pražané byli podle očekávání v obou poločasech aktivnější, skolit energicky bránícího soka však nesvedli, byť na Tischlerovu branku ze 38. minuty odpověděli záhy po přestávce.

I proto si „domácí“ Pardubice podle mladého středopolaře získaný bod zasloužily.

„Věděli jsme, že to se Slavií bude bolet a že budeme muset hodně běhat. Že je to momentálně asi nejsilnější soupeř v první lize a že do toho musíme dát úplně všechno, snažit se jí vyrovnat a soustředit se na to, abychom nedělali chyby. Myslím, že se nám to docela dobře povedlo, i když do šancí se samozřejmě dostala,“ mínil Tischler.

Ten kvitoval atmosféru na vršovickém Ďolíčku, která i díky početnější návštěvě a hlučnému skandování příznivců Slavie hravě předčila tu s Teplicemi.

„Bylo super, že tu mohlo být tolik diváků (2 671), každý na stadionu si zápas užil,“ řekl Tischler.

Východočeši nyní mají v tabulce čtyři body z devíti možných, což na mužstvo, které je v lize po 51 letech, rozhodně není marné.

„Nevěděli jsme úplně přesně, co nás v první lize čeká, takže s tím jsme spokojení. Ovšem víme, že jsme v každém zápase nějaké situace mohli vyřešit lépe. Pořád se učíme,“ glosoval to Tischler.

Osobně v úvodních kolech dokonale prodává letní dřinu, stal se z něj jeden z nejvýraznějších pardubických lídrů.

„V přípravě šly moje výkony nahoru. Díky tomu jsem v prvním zápase v Jablonci dostal šanci v základní sestavě - a využil ji. Jsem rád, že se mi takhle daří. Ale zároveň mě mrzí, že se Míša Hlavatý předtím zranil v Kolíně. Nastoupil jsem v podstatě za něj - doufám, že se rychle uzdraví,“ přál si Tischler.