Coufal o zahozené šanci na výhru: Vždyť já si málem trefil kopačky

Byla to možná největší příležitost fotbalistů Slavie v zápase, který se hrál v pražských Vršovicích. Na stadionu, kde jsou léta doma Bohemians 1905 a který leží jen kilometr od toho slávistického.

Reprezentační obránce hlavičkoval do země, míč se odrazil a přeletěl bránu. Dlouho se Coufal držel za hlavu.

„Je to chyba. Stejná, jako když na druhé straně uklouznu a dostaneme gól. Tohle jsem měl proměnit,“ líčil po zápase.

Co jste udělal špatně?

Chtěl jsem, aby míč sklouzl do protipohybu gólmana. Trefil jsem to koníčkem, chtěl jsem to tlačit do země. Ale tlačil jsem to tak vehementně, že jsem si málem trefil kopačky.

Trenér Trpišovský výkon mužstva hodně kritizoval. Viděl jste to podobně?

Dovedu si představit, co asi říkal... Bylo to od nás málo, od všech. Jasně, hráli jsme venku, ale každopádně jsme měli podat lepší výkon. Úplně nám to nesedlo. Když už jsme se k něčemu dostali, tak nám míč utekl nebo jsme měli špatný první dotyk. Bylo málo šancí. A když už jsme si něco vytvořili, tak jsme to nedali.

Co chybělo nejvíc?

Asi klid ve finální a předfinální fázi. Nenašli jsme se. A taky i možná trochu štěstí při některých střelách, ale spíš to bylo o kvalitě.

Projevilo se, že se hrálo po reprezentační přestávce? Slavia měla v různých výběrech třináct hráčů základního kádru.

Na to bych náš výkon neházel. Jednak jsme zkušení. A taky, myslím si, že máme kvalitu na to, abychom takové zápasy zvládali. Máme dostatečně široký kádr, který by si s tím měl poradit.

Pardubice využívají stadion Bohemians, kde jste v únoru utrpěi první porážku v minulém ročníku. Znamená to, že vám tamní prostředí nesedí?

Já třeba tenhle stadion úplně nemusím. Vybrali si ho kluci dobře. I fotbal je podobný. Bohemka kdysi hrála stejně. Zalezli na vápno a mydlili to od podlahy. Ale taky musím říct, že Pardubice hrály dobře. My jsme nebyli schopní reagovat a dostat se tam.

Užil jste si aspoň atmosféru? Museli jste si připadat jako doma.

Naši fanoušci byli výborní, skvělá kulisa. Děkujeme jim. Škoda, že jsme jim nedali vítězství.

Může se nevýrazný výkon i ztráta dvou bodů projevit do dalších dnů a zápasů?

Z jednoho zápasu bych asi závěry nedělal. Samozřejmě si to rozebereme, ukážeme, co jsme měli udělat líp. Ale fakt, že jsme nevyhráli, na nás stopy zanechat nemůže.