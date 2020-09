Kritický Trpišovský: Mdlý výkon, předvedli jsme málo, za bod můžeme být rádi

Slavia ve 3. kole Fortuna ligy remizovala 1:1 na hřišti nováčka z Pardubic, které hrají svá domácí utkání v Dolíčku.

V únoru právě na stadionu, kde jsou od pradávna doma Bohemians 1905, prohráli 0:1. Byla to jejich první porážka v sezoně, která jim následně zkomplikovala boj o titul.

„Ani v jednom z těch utkání nebyl problém v prostředí, ale v našem výkonu. Ani v jednom jsme si víc nezasloužili,“ zdůraznil Trpišovský. „Kdo chce vítězit, musí se vyrovnat se vším.“

Remíza s nováčkem, to je pro úřadujícího šampiona málo. Souhlasíte?

Je to málo, víc jsme si nezasloužili, nakonec je pro nás ten bod zlatej. Jak ten zápas probíhal, tak jsme nakonec za remízu rádi.

Prohráli jste poločas, co jste o pauze hráčům vyčítal?

Neměli jsme dobrý přístup. Soupeři jsme se nevyrovnali v nasazení, v bojovnosti, v chuti hrát fotbal. Sami jsme si to utkání udělali těžký. Kromě dvou hráčů se nikdo nedotkl dobrého výkonu.

Kteří hráči byli ti dobří?

Ševčík, a když budeme mluvit o první půli, tak i Provod. Nemůžeme dostat takový gól a předvést takový výkon.

Gól jste inkasovali po chybě Hovorky, který hrál po těžkém zranění třetí zápas. Postrádá tu dřívější jistotu?

David hraje výborně, ve všech zápasech patří k našim nejlepším hráčům. A dneska ta chyba? Myslím si, že to byla chyba hlavně hráčů kolem něj, kteří mu utekli, a na stopery byl velký tlak. Ze zálohy jsme si nechodili dobře pro míče. Místo aby mu hráč šel pro balon, tak se schoval a z toho pak vyplynula ta Davidova chyba. Byla technická, míč mu odskočil, protože měl myšlenku, ale ten hráč se mu schoval. Samozřejmě, nemělo by se to stát. Myslím si, že to charakterizovalo první poločas našich záložníků, moc spoléhali na stopery a na gólmana.

Do základní sestavy jste poprvé v sezoně nasadil Olayinku, v poločase ho střídal. Proč?

Patřil k těm aktivním hráčům, ale jelikož jsme v půli prohrávali, potřebovali jsme tam hráče silné v kombinaci a na balonu. A taky jsme chtěli vrátit Provoda na kraj. Věřili jsme, že s ním vlevo a na druhé straně s Masopustem a Coufalem se ten zápas změní.

Hrálo se po reprezentační přestávce, kdy vám v jejím průběhu postupně chybělo až dvanáct hráčů. Projevilo se to na výkonu?

Pro každý tým, který má hodně reprezentantů, je to složité. Nejsou s mužstvem, které ztratí rytmus. My s tím máme zkušenosti, zatím jsme to dosud zvládali. Ale vždycky je ten výkon takový mdlý. Neměli jsme dynamiku, rychlost. Bohužel, to k tomu patří. Musíme si s tím poradit. Pardubice si zasloužily bodovat, my jsme si nezasloužili vyhrát. Asi bych marně hledal činnost, ve které jsme byli dobří.

Překvapily vás Pardubice?

Byly velmi organizované, navázaly na předchozí zápasy. Jejich výkon kromě bojovnosti, chuti a nasazení nepostrádal ani fotbalovou kvalitu.