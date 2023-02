Chci vidět správné řešení situací, burcuje pardubický kouč Kováč

„Pořád se o tom bavíme, je to tady super, ale především musíme řešit, že nemáme body. Stadion je dobrý, ale je na nás, aby za chvíli nebyl druholigový, což by určitě nikdo nechtěl. To jsou podstatné věci,“ upozorňoval kouč Pardubic Radoslav Kováč tónem, který značí, že jeho tým opravdu nemá na výběr.

„Potýkáme se s problémy v koncovce a já chci koncentraci na každý balon. Jinak se nezlepšíme, pořád musíme být hladoví a řešit situace tak, jak se mají řešit. Gólově,“ dodal.

A nejlépe už v neděli v Mladé Boleslavi, kde v 15 hodin Pardubice rozehrají třetí duel jarní části sezony.

„I přes prohru 1:4 Boleslav v minulém kole hrála na Spartě velmi dobře. Bude to těžké, ale musíme udělat všechno pro to, abychom z něj něco získali,“ nabádal Kováč.

Na druhou stranu má jistě na čem stavět. Z prvního utkání po pauze v Liberci Východočeši přivezli bod za remízu 1:1, i když prohrávali, tak se nesložili, jak ještě nedávno bylo často zvykem, a nakonec i díky porci štěstí zvládli srovnat. A Slavia? Lídr tabulky v Pardubicích podle očekávání zvítězil (2:0), ale minimálně ve druhé půli měl k ideálnímu výkonu velmi daleko a i tady mohli Kováčovi svěřenci klidně myslet alespoň na bod.

„Kdyby se nám povedlo dát gól, tak je to úplně o něčem jiném. Respektujeme sílu soupeře, ale ta prohra mě mrzí. Je to pryč,“ řekl Kováč. „V obou zápasech jsme podali slibné výkony a určitě se na nich dá v Boleslavi stavět, ale klíčové zůstává, že jsme získali jen bod. A my jich potřebujeme víc,“ opakoval.

Nadále bude postrádat Marka Ichu, který se zranil právě v Liberci, a fit ještě není ani Tomáš Solil. Do hry ale může naskočit třeba útočník David Huf, který od návratu z hostování v pražské Dukle stále čeká na svůj první start za mateřský klub.

„Pracuje dobře a čeká na šanci. Určitě ji dostane, takže musí být připravený, ale uvidíme až podle vývoje konkrétního zápasu,“ nepředbíhal Kováč.

U týmu ještě nebyl, když v prvním vzájemném utkání Pardubice prohrály v Ďolíčku s Boleslaví 0:3.