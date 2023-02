Pardubičtí fotbalisté mají nového maskota. Vypadal lépe, než čekali

Teď má nového maskota, pro sportovní veřejnost nesrovnatelně stravitelnějšího, i pardubický fotbalový klub, jenž se před pár dny začal zabydlovat na zrekonstruovaném stadionu u Labe. V sobotu při jarní domácí premiéře proti Slavii (porážka 0:2) tribunám v CFIG Areně oficiálně představil Perníčka.

„Cítili jsme potřebu připravit při příležitosti stěhování na nový stadion pro fanoušky nějaké překvapení, a podpořit tak atmosféru v hledišti,“ vysvětlil Radek Klier, mluvčí FK Pardubice.

Maskot má obří hlavu podobnou kulatému rumovému perníčku, sladké pochoutce polité cukrovou vodou, ovšem s obličejem, takže někomu může i se zbytkem těla, oděným do červenobílého dresu fotbalistů, vzdáleně připomínat také postavičku z pohádkového Shreka.

„Padlo několik návrhů, jak by mohl maskot vypadat. Chtěli jsme symboliku Pardubic, a protože hokejisté i basketbalisté používají koně, šli jsme jiným směrem,“ líčil Klier. „Na Perníčka padla volba velmi rychle, grafických návrhů nebylo potřeba mnoho. Nicole, jedna z mladších členek klubového managementu, si to vzala za své, sehnala firmu, která má s výrobou podobných maskotů zkušenost, a dotáhla to do konce. Hlavně jí patří poděkování za to, že jsme v sobotu Perníčka viděli,“ uvedl.

O možnost obléct si kostým byl prý velký zájem, na inzerát se přihlásilo několik desítek lidí.

„Myslím, že jsme vybrali dobře,“ poznamenal Klier. „Lidé se občas ptají, proč má Perníček na zádech číslo 08. Jde o připomenutí roku založení klubu: 2008. Perníček vypadal na trávníku ještě lépe, než jsme čekali. Reakce na něj jsou jen kladné, i hráčům se líbil. Plánujeme ho využívat i na akce mimo zápasy, jako jsou dětské dny a podobně,“ dodal. Nejdřív to ale opět bude první liga: v neděli 19. února od 15 hodin fotbalisté hostí v klíčovém záchranářském souboji Zlín.