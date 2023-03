Teplice? Věříme, že nás ničím nepřekvapí, říká pardubický kouč Kováč

„Byl to náš druhý zápas,“ vrátil se Kováč k období, kdy s kolegy Mikulou a Hampelem na pardubické lavičce vystřídal dočasného kouče Pavla Němečka, povolaného k „áčku“ na tři utkání od rezervy. „Začínali jsme s Bohemkou, kde jsme podlehli 0:1, ale tam jsme hráli slušně. V Teplicích se nám to však vůbec nepovedlo. Pak jsme i změnili rozestavení, protože nám nefungovalo,“ pokračoval.

Nejenže Kováč upustil od své oblíbené obranné trojky vzadu, s týmem za půl roku urazil pořádný kus cesty. Jenom na jaře Pardubice posbíraly už devět bodů, a ač jsou momentálně znovu poslední, se Zlínem si stojí prakticky stejně a na Teplice mají pouze dvoubodové manko. V případě, že je přemohou, se tedy posunou před ně.

„Herně už jsme dál, jsme lepší mančaft, než jsme byli na podzim,“ řekl Kováč před blížící se odvetou. „Ale v Teplicích se změnil trenér (Jiřího Jarošíka nahradil Zdenko Frťala) a s ním i rozestavení (na 4-5-1), což dobře vnímáme,“ dodal.

Práci kouče Frťaly, jenž s Teplicemi na úvod doma smolně remizoval 1:1 s brněnskou Zbrojovkou, si Kováč už dříve mohl zmapovat detailně, neboť před pár lety ještě ve Spartě sledoval hráče na hostováních a Frťalův Hradec měl v sestavě Christiana Frýdka.

„To Zdeno v Hradci byl a nakonec s ním postoupil do ligy. Je to zkušený trenér, už něco dokázal. Ale ukáže až samotný zápas; my doufáme, že jsme připravení na všechny varianty, se kterými může přijít,“ poznamenal Kováč.

Do sestavy Teplic se po disciplinárním trestu nejspíš vrátí sedmigólový Senegalec Gning. Naopak z té pardubické před týdnem při porážce 0:2 v Ďolíčku od Bohemians minimálně na měsíc vypadl Kostka, který má zlomenou lícní kost.