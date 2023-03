Pardubický trenér Kováč před bitvou v Ďolíčku: Odjíždíme nastaveni získat body

„Minule jsme s ní prohráli, teď si to zkusíme získat zpátky,“ slíbil pardubický kouč Radoslav Kováč.

Zmíněná porážka 0:1 od Pražanů přišla v září loňského roku, tehdy Pardubice v Ďolíčku nastoupily v pozici domácího týmu. Na tohle období se už ale v jejich táboře zapomnělo. Od jara mají Východočeši k dispozici vlastní stadion a k utkáním mimo něj vyrážejí jen každý druhý víkend, jak je zvykem u většiny ligových týmů.

A svědčí jim to náramně. Vyjma prvního domácího utkání se Slavií (0:2) Pardubice ve všech dalších případech bodovaly, ve dvou dokonce s plným ziskem. Od Slavie neprohrály už čtyřikrát v řadě.

„Doufám, že nám to zvedne sebevědomí. Z našeho pohledu je to aktuálně rozhodně ten nejdůležitější faktor. Přesvědčili jsme se, že můžeme hrát s každým, protože liga je vyrovnaná. Viz Budějovice se Slavií v posledním kole,“ poukázal Kováč na výhru Jihočechů 1:0.

To samé si však mohou říct i na Bohemce, vršovický celek si naposledy dovezl cenné vítězství 3:1 z Liberce.

„Zápas v Liberci jsem viděl, náš soupeř hrál velmi dobře. Počkal si na dva tři brejky a zaslouženě vyhrál,“ uznal Kováč.

Bohemka tak díky tomu v tabulce poskočila na pátou příčku a s dvaatřiceti body se pohybuje ve skupině o titul. Patnácté Pardubice nadále hájí těsný bodový náskok na Zlín.

„Bohemka je v tabulce hodně vysoko, ale my jsme pořád v pozici, kdy potřebujeme pokaždé něco urvat. Takto nastaveni také do Prahy odjíždíme,“ vyhlásil Kováč.