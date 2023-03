Baník od kamer. Z výšky hezky uvidím, usmívá se pardubický kouč Kováč

Ve své mladé trenérské kariéře si poprvé vyzkouší, co obnáší dirigování mančaftu z tribuny. Kouč pardubických fotbalistů Radoslav Kováč dostal minule s Olomoucí (2:2) červenou kartu za protesty, a tak v sobotním klání s ostravským Baníkem (od 15 hodin v CFIG Areně) nemůže na lavičku. Ba ani o přestávce do kabiny, disciplinární regule to vylučují. „Tam můžu až po finálním hvizdu,“ konstatuje Kováč.