Cíl se nemění. Musíme se udržet, velí pardubický záložník Tischler

„Jeho forma je super. Všichni budeme moc rádi, když v tom bude pokračovat,“ těšilo Tischlera na pozápasové tiskové konferenci.

I u gólu hráče Slovácka je uvedeno Hufovo jméno. Ten totiž svému kolegovi poslal do vápna přesný přízemní centr, který Tischler ve skluzu uklidil pod břevno.

„Od Hufína to byl skvělý balon, ale ne jednoduchý. Potřeboval jsem to tlačit dolů. Vyšlo to tak tak,“ usmíval se Tischler.

Jeho trefa nakonec byla vítězná. I když Zbrojovka ve zbytku utkání dostávala svého soupeře poměrně pod tlak a v samém závěru po zaváhání Lukáše Huška na brankové čáře snížila na 1:2, vyrovnat nedokázala. „Po gólu na 2:0 jsme trochu zalezli, rozhodně to ten zápas nijak nezlomilo,“ mrzelo Tischlera. „Měli jsme dál pokračovat v naší hře, ale bylo to pro nás velmi důležité utkání. Ke konci jsme se začali bát o výsledek,“ dodal.

Zbrojovka před letošní sezonou taktéž postoupila do nejvyšší soutěže, v tabulce loňského druholigového ročníku sice skončila o tři body za Pardubicemi, přesto však vždy byla o chlup úspěšnější. V sobotu ji Východočeši v soutěžním utkání porazili po více než dvou letech.

„Byl to přesně jeden z těch duelů, které musíme vyhrávat, pokud chceme v nejvyšší soutěži zůstat,“ řekl Tischler.

Při pohledu na tabulku se ale případný sestup jeví jako utopie. V „domácím“ Ďolíčku Pardubice letos ještě neprohrály a v tabulce drží s osmnácti body pátou příčku. O bod pod sebou dokonce nechávají i mnohonásobně bohatší Plzeň.

„Naše cíle se ale rozhodně nemění. V každém zápase se chceme prezentovat jako ligový tým a udržet se,“ nepropadá euforii Tischler.

Ve středu však jeho tým odjíždí reálně bojovat o místa zaručující evropské poháry. Soupeřem mu bude Sparta Praha.

„Bude to pro nás další velký zápas. Těšíme se, naší týmovostí a bojovností určitě můžeme uhrát nějaké body,“ věřil Tischler.