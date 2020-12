Sparta je pro mě velkoklub. Doma i v Evropě, říká pardubický kouč

„Sparta je velkoklub. V Čechách i v Evropě, takže tímhle směrem vůbec nepřemýšlíme,“ poukazuje pardubický kouč Jiří Krejčí právě na zmíněnou skromnost a pokoru.



Pardubice nekoukají na první tři příčky, ale spodní tři. Tak, aby se v klidu udržely a nemusely se hned po první sezoně mezi elitou poroučet zpět na Vinici. „Chceme se proti Spartě prezentovat maximálním výkonem a uvidíme, na co to bude stačit,“ dodává Krejčí.

Maximální výkon zatím v jedenácti zápasech Pardubicím stačil na nečekaných osmnáct bodů, mezi kterými je i jeden za remízu s dalším pražským celkem, současným vládcem českých vod Slavií 1:1.

„To bylo utkání, které nám dodalo spoustu zkušeností. Kluci postupem soutěže získávají i sebevědomí a zápas se Spartou může být další takový,“ vyhlíží jej Krejčí.

Žádný výlet

Pokud jste se těsně po postupu do nejvyšší soutěže pardubických hráčů zeptali, na kterého soupeře se těší nejvíc, nejčastěji zazněla právě Slavia nebo Sparta. Pro Východočechy jsou to skutečně velké duely, obdivovat ale nikoho nebudou.



„Často se mluví o tom, že si takové zápasy máme užívat, ale to já nemám moc rád. Působí to na mě, jako bychom tam měli jet na výlet, což nepojedeme,“ odmítá Krejčí. „Věřím, že na Letné předvedeme co nejkvalitnější a nejodvážnější hru,“ přeje si Krejčí.

Jakmile kluby na sociálních sítích představují svého příštího soupeře, je v sumáři bilance ve vzájemných zápasech. Mezi Spartou a Pardubicemi však v novodobé historii žádný není, alespoň tedy ne v první lize. Naposledy na sebe tyto dva týmy narazily před pěti lety v osmifinále poháru. Doma Východočeši Spartu přehráli 1:0, z Prahy však odvezli prohru 1:3 a konec v soutěži.

Dva bráchové na každé straně

Středeční zápas může být také brán jako souboj bratrů. Přímo na trávníku budou hlavičkové souboje svádět sourozenci Čelůstkovi - starší Ondřej v dresu Sparty, mladší Tomáš za Pardubice. A nejspíš přes mobil se budou hecovat Lukáš a Petr Julišovi. Petr je na startu kariéry v pardubickém dorostu U17, Sparťan Lukáš je s osmi góly nejlepším střelcem Fortuna ligy.

Ondřej Čelůstka ze Sparty Tomáš Čelůstka z Pardubic (vlevo)

„Petra jsem nedávno potkal poprvé, takže jsem se s ním jen pozdravil, ale náš tiskový mluvčí od něj určitě něco vyzvídal,“ usmívá se Krejčí.

Ke komu však půjde pro informace on, je Lukáš Hušek. Vytáhlý stoper v probíhajícím ročníku v Pardubicích hostuje právě ze Sparty.

Lukáš Hušek

„Jeho poznatky určitě využijeme,“ neskrývá Krejčí, jenž Huškovi dal letos šanci zatím jen na dvě minuty. Naposledy proti Zbrojovce (výhra Pardubic 2:1) sice po jeho zaváhání na brankové čáře tým inkasoval, důvěru ale určitě má.

„U něj byl problém, že než ze Sparty přišel, tak byl asi dvakrát v karanténě a ještě si udělal něco s vazy v koleni. Ale vidím na něm, že když je zdravý, tak se posouvá. Naše stoperská dvojice však hraje dobře, takže není důvod do ní sahat. Lukáš musí být trpělivý,“ vzkazuje Krejčí.

Nebezpečí z každé pozice

Hušek bude trenéra varovat nejspíš právě před zmíněným Julišem, ale kvalita českého velikána je nesporná: Dočkal, Pavelka, bratři Krejčí, vzadu produktivní Hancko a řada dalších jmen... Nebezpečí bude hrozit zkrátka od kohokoliv.

„Na Juliše se určitě chystáme, pozor si ale budeme muset dát na všechny hráče. Sparta má široký a kvalitní kádr, nebezpečný bude na hřišti každý,“ upozorňuje Krejčí.

Jeho soubor bude opět spoléhat hlavně na jednu z nejproduktivnějších dvojic soutěže Tischler - Huf, oba vstřelili po čtyřech gólech, druhý jmenovaný to navíc zvládl ve čtyřech zápasech v řadě. „Nabízí se, aby to Hufíno znovu táhl. Snad se do zápasu nic nestane,“ říká Krejčí.