Pardubický kouč Novotný po Liberci: Dařilo se nám všechno, včetně zakončení

„Jsme rádi, že se nám v Ďolíčku daří. Hráči se tu i díky divákům cítí jako v Pardubicích Pod Vinicí, vnímají to,“ podotkl Jaroslav Novotný, jeden z trenérů. „S Libercem nám to klapalo ve všech směrech, i v zakončení,“ lebedil si.

Kouč hostí Pavel Hoftych šetřil většinu základu s ohledem na pohárové zápasy v Evropě, a tak z hráčů, kteří ve čtvrtek v rumunském Giurgiu bojovali s FCSB, v Praze nastoupili jen čtyři, gólmana Nguyena v to počítaje. I Východočeši však měli se sestavou svoje problémy. Na levém kraji obrany běhal místo Čelůstky, jemuž se nepovedl předchozí zápas na Baníku, Surzyn a napravo jako náhrada za distancovaného Proska Brazilec Cadu.

„Oba myslím odehráli velice dobré utkání. Michal Surzyn tam nikoho nepouštěl, snažil se hru vytahovat nahoru. Splnilo to účel,“ konstatoval Novotný.

Surzyn v 31. minutě přispěl centrem na přihrávajícího Černého k úvodnímu gólu Tomla. Na kraj zálohy pak trenéři nasadili Pfeifera, který se jim zase odvděčil brankou „do šatny“ po perfektní akci, již založil Toml a ve které měl prsty znovu i Černý. Když po přestávce liberecký Koscelník v tutovce po brejku vysoko překopl bránu a Hlavatý následně proměnil penaltu po hře Chaluše rukou, nebylo už pro Slovan v tomto zápase cesty k návratu.

„Je to krutá prohra, ale zřejmě zasloužená,“ mínil jeho trenér Hoftych. „Kdybychom dali branku na 2:1, třeba jsme se ještě nadechli... Ale nefungovali jsme jako tým. Přestože se hráči snažili, běhali každý sám a chyběla kompaktnost. Bylo tam hodně výkonů, na kterých se podepsalo, že ti kluci spolu nehrávají,“ dodal.

Pardubice drastický zásah do liberecké jedenáctky zprvu trochu zaskočil - v hlavičkových soubojích počítaly s vyššími soupeři -, ale jaly se jej maximálně využít.

„Nabádali jsme hráče, aby byli aktivní, rychle kombinovali. To dělali, hlavně v prvním poločase,“ poznamenal kouč Novotný. „Po třetí brance jsme dali veškeré síly do toho, abychom výsledek udrželi a sehráli to na nulu,“ doplnil trenér.