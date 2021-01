Opava nasadila šest nováčků, střelecké trápení ale pokračuje

Blízko ke gólu měly oba celky. Břevno trefili opavský Hellebrand i zlínský Cedidlo, hostující Jawo tyč. Leč Slezský FC popáté v tomto ligovém ročníku nedal gól a na výhru čeká sedm zápasů.



„Prvních patnáct minut bylo rozpačitých, ale měli jsme šest nových hráčů v sestavě. Sám jsem byl zvědavý, jak utkání zvládnou, jak se s tím popasují,“ přiznal opavský trenér Radoslav Kováč.

„Určitě není zvykem, aby najednou hned po svém příchodu nastoupilo tolik nováčků, ale na to, že jsme spolu hráli poprvé, to nebylo tak špatné,“ uvedl opavský stoper Jiří Kulhánek. „Bod je však pro nás ztráta, tím jsme zklamaní.“

Zlínský obránce Lukáš Vraštil podotkl, že se soustředili hlavně na sebe. „Ale tím, že domácí měli hodně nových kluků, byli těžko čitelní,“ dodal Vraštil.

„Domácí posílili, ale tak nějak jsme vydedukovali, jak by mohli nastoupit,“ řekl zlínský trenér Bohumil Páník. „Zvolili jsme rozestavení, abychom eliminovali silné, vysoké útočníky Opavy, což se nám povedlo.“ Čvančara ani Smola se neprosadili, čehož si cenil Vraštil, jenže zejména se Smolou svedl spoustu soubojů. „Nějaké jsem vyhrál, jiné ne, ale gól nedal a to byl můj hlavní úkol. Je to však chytrý útočník, hrát proti němu je těžké,“ uvedl Lukáš Vraštil.



Proč trenéři Alois Skácel a Radoslav Kováč tak výrazně obměnili sestavu? „Chyběly nám góly a noví kluci se na tréninku ukazovali velmi dobře, takže nebyl důvod to neudělat,“ odpověděl Kováč, který ze sedmi posil do pole nechal na střídačce jen Kaniu. Ale i jeho poslal v 73. minutě do hry.



Přesto Opavané branku nedali. „Chyběla nám kvalita ze strany, balony na naše vysoké útočníky,“ řekl kouč. „Měli jsme spoustu centrů, ale trefíme prvního hráče.“

Jiří Kulhánek podotkl, že právě ve střílení gólů budou muset přidat. „Pozitivní je, že jsme branku nedostali, ale pro nás by určitě bylo lepší vyhrávat 2:1, nebo 3:2, protože potřebujeme tři body,“ uvedl Kulhánek. Ví, že s tím měla Opava na podzim velké problémy.

„Vrátil se ale Smolič, přišel Čvanči, což jsou vysocí kluci, kterým je potřeba dát balon do vápna a oni si ho najdou, branky umějí dávat. Dneska jsme je do šancí nedostávali. Na tom musíme zapracovat.“ Velkou příležitost měl ve druhé půli opavský Nešicky, jenže balon zablokoval Vraštil. „Protihráč se dostal k míči z druhé vlny,“ popsal situaci Lukáš Vraštil. „Zkusil jsem skočit do střely a naštěstí mě trefil.“