V Opavě se cítím skvěle, říká záložník Hellebrand, host ze Slavie

Tou šancí bylo břevno?

Ano. Zdálo se mi, že Standa Dostál (brankář Zlína – pozn. red.) balon ještě tečoval. Chyběl kousek, ale pořádně jsem to neviděl.

Co scházelo, abyste dali gól?

Měli jsme šance, i ve druhém poločase dvě tutovky. Chybělo tomu jen finální řešení a trochu štěstí.

Se střílením gólů měla Opava problémy už na podzim. Věříte, že týmu pomohou změny v sestavě?

Jo, určitě. Důležité je, že si nějaké šance vytvoříme. Jen je proměnit. Doufám, že v dalších zápasech už budeme produktivnější.

Nebudete mít problém se sehrát, když do pole vás přišlo sedm nových fotbalistů?

Nějakou chvíli to potrvá, ale mně se hraje s klukama moc dobře. Rychle si to sedá. Ještě to není úplně výborné, ale snad to každým zápasem bude lepší a budeme získávat body, protože ty potřebujeme.

V Opavě máte rodinu. Váš otec Aleš tady hrával první ligu. I to je důvod, proč jste tady?

To, že tady mám příbuzné, je výhoda, ale šel jsem sem čistě za fotbalem. To mi dávalo největší smysl. Líbí se mi, jak tým hraje, jejich herní styl. A protože jsem se tady narodil a mám tady rodinu, mám to v Opavě hodně rád, mám k městu velký vztah. Nejdůležitější ale bude zachránit pro Opavu ligu.