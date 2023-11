Fotbalová Olomouc uschopnila marody, chce zpátky na vítěznou vlnu

„Důležitý zápas, ale to už do konce podzimní sezony všechny. Dlouho jsme nevyhráli, chceme zase na vítěznou vlnu,“ řekl Beneš klubové televizi. „Zase se do toho dostávám, jdu postupně. Měl jsem angínu, deset dní antibiotika, to byla velká zátěž pro tělo. Pomohla mi reprezentační přestávka.“

Není jediným zotaveným marodem. K dispozici by měli být také ofenzivní tahoun Vodháněl a obránci Pokorný s Novákem, kteří kvůli zranění nedohráli pohárový mač s Plzní. „Všichni se nakonec postupně zapojili do tréninku. Zpátky už je i Víťa Beneš. Možná teoreticky mohl být připravený i na část pohárového zápasu s Plzní, ale to jsme ještě nechtěli riskovat, protože měl delší výpadek. Teď už je ale připraven,“ těší trenéra Václava Jílka.

Jablonecký David Houska (vlevo) se snaží dostat k míči přes Jana Vodháněla z Olomouce.

Hanáci po polovině základní části poprvé opustili mistrovskou skupinu, kam se však chtějí bleskově vrátit. „Proto tady určitě budou hrát ofenzivně a na vítězství – jsme na to připravení. Kdyby měla Olomouc o dva body víc, tak se dělí spolu s Boleslaví o třetí místo,“ upozornil pro klubový web karvinský trenér Juraj Jarábek. „Sigma je jedním z nejlepších kombinačních týmů. Proti Plzni měla nějaké absence, ale další hráči ukázali nespornou kvalitu – například Sláma nebo Fortelný. Chtějí hrát v první šestce. Čeká nás těžká šichta!“

Karviná – Olomouc Sobota 15.00 online

Sigmáci si uvědomují, že potřebují po delší době zase zabrat naplno. „V Karviné nás čeká velmi důležité utkání. V kontextu posledních zápasů, ve kterých jsme nevyhráli, i z pohledu pohody a sebevědomí týmu, by bylo dobré, abychom zápas zvládli za tři body,“ zdůrazní Jílek. „Ale pro soupeře platí to samé. I on je na pozicích, které chce opustit.“

Karviná je třináctá s tříbodovým odstupem na poslední příčku. V reprezentační pauze prohrála přípravné utkání s polskými Gliwicemi 0:3. „Ale zejména dopředu má kreativní a rychlostní hráče. Není jim vlastní soubojová hra, spíš jde o brejkovou typologii hráčů. Na to si musíme dát pozor,“ varuje Jílek.

„Máme chuť uspět a věřím, že se nám to podaří – chceme minimálně bod,“ hlásí Jarábek.

Na začátku sezony Sigma porazil doma Karvinou 3:1, to Slezany ještě vedl kouč Hejdušek. „Tam nebylo o čem, Sigma byla jednoznačně lepší. Musíme podat mnohem lepší výkon než na konci července,“ velí Jarábek.