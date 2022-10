Nastavené laťky ze Slavie jsme se ani nedotkli, uznal trenér Jílek

„Fotbal se rozhoduje v emocionalitě a přístupu hráčů. Vstupují do toho různé faktory. Proti Slavii jsme hráli v domácím prostředí, byli jsme hodně namotivovaní. V uvozovkách jsme neměli co ztratit,“ přemítal kouč Olomoučanů Václav Jílek.

„Pak jsme přijeli ven na soupeře, který má kvalitu, nehraje složitý fotbal, uhrává balony nahoře, dostává nás pod tlak. A když v takovém utkání nepředvedete kvalitu na to, abyste získávali druhé balony a abyste si věřili na míči, tak z toho vše pramení,“ pomyslel si Jílek a vydechl: „Tu laťku, kterou jsme si nastavili proti Slavii, tak té jsme se zdaleka nedotkli.“

Začátek zápasu přitom jeho svěřencům vyšel nadmíru. Už ve třetí minutě se se svým trenérským štábem radoval z letošního premiérového zásahu obránce Poulola. Sláma zleva nacentroval, Chytil na míč nedosáhl a překvapený Poulolo ani snad nevěděl, jak se mu míč od ramene odrazil přímo pod břevno.

Pak už však Sigma hrozila jen ojediněle. Navrátil ani střídající Zifčák své příležitosti nevyužili, naopak se na druhém konci pořádně zapotil gólman Trefil, který z osmi pokusů inkasoval jednou, z voleje ho parádní ránou překonal Martin Dostál. „Vyrovnávací branka byla klíčová. Pak je to na Bohemce velmi složité. Mají tady silné fanouškovské prostředí, fanoušci dodali mužstvu obrovskou energii. Byla otázka, jestli to přežijeme,“ uznal Jílek.

Vyrovnání nezabránil ani změnou postavení a stažením Juraje Chvátala, který první polovinu nestíhal aktivního Prekopa. „Vybavuji si dvě situace, kdy šla přihrávka vnitřkem a soupeř se dostal za něj z venku, což jsou zásadní chyby. On navíc má trochu problémy v soubojovém chování,“ kritizoval Jílek.

Jeho družinu teď čeká série zápasů, kde by Hanáci měli být podle trenérových slov mírnými favority. Po středečním pohárovém utkání v Zápech čeká sigmáky doma předposlední Zlín a týden na to vyjíždí do Teplic, které jsou taktéž u dna.

„Chci, abychom se prezentovali podobným způsobem a mentalitou jako v domácím zápase proti Slavii, ale je vidět, že nás v tomhle čeká ještě kus práce a cesty,“ uzavřel Jílek.