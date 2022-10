Míče ve vápně neskákaly, přesto brankář Trefil vychytal Olomouci bod

„Pro Matúše je to dobrá konkurence. Ale na tom to je postavené, aby nikdo neměl místo pod palcem,“ říkal na adresu Trefila před týdnem jeho kouč Václav Jílek. Ani jeho sedm sobotních zákroků však na tři body z půdy Bohemians nestačilo. Inkasoval jednou, v sedmdesáté minutě nedosáhl na dělovku Martina Dostála, který tak stanovil skóre na konečných 1:1.

„Vstoupili jsme do utkání dobře, tak jak jsme chtěli, navíc jsme se dostali brzo do vedení, ale pak už si Bohemka vytvářela čím dál více šancí,“ hodnotil odchovanec Jakub Trefil, který za A tým Sigmy odchytal už desátý soutěžní zápas.

Před gólem jste vykopl pouze na půlící čáru, kde Bohemians snadno ukořistili míč.

Musí to ode mě letět dál. Trošku mi podjela noha, ale ne, to se nechci vůbec vymlouvat, jednoznačně to začalo u mě. Bohemka už to pak dohrála.

Následná Dostálova rána chytat příliš nešla, že?

Trefené to bylo dobře. Ještě se na to musím podívat. Ale prvotní moment byl jinde.

Zmínil jste, že vám podjela noha. Jak to vypadalo s hrací plochou ve vápně?

Už od rozcvičky jsme věděli, do čeho jdeme. Na oko to vypadalo, že je vápno krásně spravené, ale v malém vápně byla tráva položená. Vrstva byla hrozně nízká a tenká. S každým krokem se vytrhaly snad čtyři centimetry trávy, což ohromně ztěžovalo každý další pohyb.

I u zákroků to byla přítěž?

Například když hlavičkoval Daniel Köstl, tak balon nevyskočil vůbec. Z toho jsem byl hodně překvapený. Musel jsem čekat do poslední chvíle, kam se míč odrazí.

Stejně tak to bylo v poslední minutě, kdy jste z brankové čáry vytáhl hlavičku Prekopa?

Ano, to byla úplně stejná situace. Ten neodraz změnil směr zásadně.

Klokani převzali iniciativu a po půli byli lepším týmem, čím to?

Ustoupili jsme z toho, co jsme chtěli hrát. Druhý poločas jsme měli sice aktivní vstup, ale jim pomohl gól, který navíc přišel celkem brzo. Pak se dostali do tlaku a měli pár fakt nebezpečných šancí.