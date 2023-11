Pozor, kalamita! Tohle bude čistá holomajzna, báli se sigmáci v Karviné

I sigmáci si určitě pomysleli: „Kruci, proč se vůbec liga hraje na konci listopadu a v prosinci?!“ Po teplé sprše jim ale v útrobách Městského stadionu bylo do zpěvu. Po pěti zápasech bez výhry totiž přivezli povinné tři body.

Hanáci Karvinou porazili 2:0.

„Musím upřímně říct, že když jsem o přestávce viděl ty podmínky, tak jsem si říkal, jestli má smysl v tomto hrát. Říkal jsem si, že se snažíme dávat fotbalu reklamu, a tohle bude čistá holomajzna,“ neskrýval trenér Olomouce Václav Jílek, že uvažoval i o přerušení zápasu.

Jenže pokud by se zápas přerušil, rozehrával by se znovu za stavu 0:0. Jeho družina v tu chvíli už o gól vedla. „Takže jsme logicky nechtěli tlačit na to, abychom zápas přerušili. I u hráčů na obou stranách to bylo takové půl na půl. Jediná podmínka nakonec byla, že se hráči domácích musí do druhé půle převléct do zeleného, protože bílá by splývala,“ popsal Jílek.

„My jsme to neřešili, čekali jsme na pokyny rozhodčích. Když se řeklo, že se jde hrát, tak jsme šli hrát,“ shrnul trenér domácích Juraj Jarábek. Skóre otevřel v sedmé minutě, dávno před sněhovou bouří, kanonýr Sigmy Lukáš Juliš. Ventúrův skvostný pas za obranu zpracoval Ondřej Zmrzlý a sám před Holcem ještě vybídl parťáka Juliše ke skórování. A stejná spolupráce slavila úspěch i podruhé. Tentokráte se Zmrzlý na sněhu doklouzal až do vápna, přihrál pod sebe a Juliš z první nasměroval Sigmu ke třem bodům.

Juliš je nejlepším střelcem ligy

„U prvního gólu už jsem byl blízko Holce a neměl jsem to kudy procedit. Viděl jsem modrý dres, věděl jsem, že to bude Julda. Dal jsem to na něj a on to trefil mazácky. Při druhém gólu jsem věděl, že si naběhne na penaltu, tak jsem mu to tam dal. Opět to krásně uklidil a uklidnil nás,“ vybavoval si Zmrzlý.

„Druhý poločas už byl jen o tom, kdo to kopne dál, kdo to ubrání a kdo dá nějaký náhodný gól. Což se naštěstí podařilo hned na začátku nám. Tím jsme se hodně uklidnili,“ pověděl čtyřiadvacetiletý obránce.

Na svém kontě má už pět asistencí, což jej v počtu gólových přihrávek staví na dělené první místo.

Odchovanec Olomouce ukazuje oproti loňské sezoně znamenitý posun. A Juliš? Po šestnácti kolech nejlepší střelec Fortuna:ligy. V součtu nastřílel už osm branek. „Je to kvalitou hráče. Zažil jsem ho i ve Spartě. On i v tréninkových cvičeních, která souvisela se zakončením, vždycky kraloval. Hlavně uvnitř pokutového území má rozhodování a realizaci výbornou,“ chválil Jílek.

Pořadatelé o přestávce utkání MFK Karviná - Sigma Olomouc upravují hrací plochu.

„Umí si ty situace najít. Může být určitě ještě produktivnější, třeba z hlediska náběhů a hledání prostoru na přední tyči, o tom se bavíme. Ale je to prostě střelec. Byť bych mu třeba v některých situacích něco vyčetl, tak když vám odpoví dvěma góly, musíte říct, že takhle nějak by to mělo vypadat,“ kvitoval kouč Olomouce.

Sigmáci se díky třem bodům vrátili do skupiny o titul, ale Mladá Boleslav i Plzeň mají o zápas méně. Příští sobotu (15.00) doma Hanáci přivítají Slovácko, do konce roku pak ještě zajíždí do Teplic a Plzně.

A je otázkou, zda se bude hrát fotbal, nebo koulovaná...