Připravte hrabla, hřiště zasypal sníh. Ani topení nestačí, brání se v Karviné

„Četl jsem nějaké komentáře, že šetříme, že jsme netopili, ale ti lidé nemají pojem, jak vše funguje,“ uvedl Marian Górniok, technický a bezpečnostní manažer MFK Karviná. Dodal, že plynové vyhřívání hrací plochy, které je dvacet centimetrů pod povrchem, pustili už ve středu. „Věděli jsme, že přijde ochlazení, ale topení najíždí postupně. K tomu ho nemůžeme nechat jet dvacet čtyři hodin, protože je drahé. Temperovali jsme na nějakých deset dvanáct stupňů. Jenže na takový příval sněhu, jaký přišel v sobotu, není schopné reagovat.“

Kolik vyhřívání stojí?

„To naše denně osm až deset tisíc korun, pokud bychom ho zapínali na sto procent. To by ale musely přijít mrazy kolem deseti patnácti stupňů,“ upozornil Górniok.

Karvinští byli na možné sněžení připravení. „Povolali jsme více pořadatelů, aby pomohli s úklidem, měli jsme nachystaná hrabla i elektromobil se sítem, ale napadlo toho tolik, že se s tím nedalo nic dělat,“ podotkl Marian Górniok.

A těžká technika na trávník nemohla. „Hřiště nebylo zmrzlé, takže traktor by v tom terénu udělal koleje a hřiště bychom už nedali dohromady.“ Górniok přiznal, že bývá v zimním období nervózní. „Přece jen, jak vypadá hrací plocha, je vizitka klubu, našich lidí, co se o to staráme. Tušili jsme, že něco takového může přijít, předpověď nebyla ideální. Stalo se to i na ostatních stadionech.“

Pořadatelé o přestávce utkání MFK Karviná - Sigma Olomouc upravují hrací plochu.

Leč může být ještě hůř, když letos podzimní část ligy končí až 17. prosince... „Jsem zvědavý na tento víkend, když se dívám na předpověď. My hrajeme v Mladé Boleslavi a celý sever má být pod sněhem. Od čtvrtka má vydatně sněžit,“ uvedl Marian Górniok. „My na stadionu použijeme plachty, aby hřiště nemrzlo, jde z nich navíc lépe sundat sníh.“

Nadcházející dny netrpělivě vyhlížejí zástupci Baníku Ostrava, jejichž tým v neděli od 15.00 hostí Plzeň.

„Na Městském stadionu, kde hrajeme, jsme v nájmu, takže přípravu hrací plochy mají na starosti pracovníci Vítkovice Arény,“ zmínil provozně bezpečnostní ředitel Baníku Petr Konderla městskou společnost, která sportoviště provozuje. „Platíme nájem, takže stadion musíme mít připravený pro dané utkání. Snažíme se ale mít vše pod kontrolou, a tak potřebné práce předem upřesňujeme.“

Konderla včera šéfům Vítkovice Aréna v objednávce stadionu mimo jiné napsal: „Vzhledem k přechodu soutěže do zimní fáze a s ohledem na předpovídaný spíše chladnější charakter počasí žádáme pro případ sněhového úklidu před utkáním o zajištění dostatečného počtu brigádníků a úklidové techniky, aby bylo možné zajistit bezpečný přístup diváků do hlediště stadionu a bezpečný pohyb všech aktérů utkání uvnitř areálu a provozuschopnost hrací plochy, což kromě případného odklizení sněhu znamená i zajištění kontrastní lajnovací barvy.“

Konderla moc dobře ví, že připravit hřiště na zápas, když sněží a mrzne, není snadné. „Měl jsem to na starosti patnáct let, když Baník ještě hrával na Bazalech, a někdy to bylo skoro neřešitelné. Přesto jsme byli schopni udělat spoustu práce,“ uvedl.

Zaměstnanci Vítkovice Aréna podle něj moc zkušeností se sněhem nemají. „Nepamatuji si, že bychom za osm a půl sezony, co jsme na Městském stadionu, řešili nějakou výjimečnou situaci, pokud jde o sníh,“ dodal Konderla.