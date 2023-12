Zmrzlý, žhavé přestupové zboží? Nabídka do Olomouce zatím nedorazila

Kouč Václav Jílek byl obezřetnější: „Já jsem se v první chvíli ani neradoval a nevsadil bych ani na jednu stranu. V takový moment to tam tlačíte očima. Slavil jsem až po potvrzení VARem.“

Průkazný záběr veřejně dostupný není, nezbývá než věřit sudím, třebaže to vypadalo, že po bezva pasu středopolaře Ventúry z hloubky pole byl rozpumpovaný Zmrzlý za obranou Karviné snad o tři koňské délky. „Náběh Ondry byla věc, kterou jsme chtěli dělat, aby se halfbeci dostávali za obrannou linii,“ chválil Jílek.

I když Zmrzlého zradilo zpracování dalekonosné přihrávky, vylákal tím brankáře Holce blíž k sobě a střelec Lukáš Juliš to pak měl před prázdnou brankou snadné. „Už jsem byl blízko Holce a neměl jsem to kudy procedit. Viděl jsem modrý dres, věděl jsem, že to bude Julda. Trefil to mazácky,“ popsal Zmrzlý.

„Ondra první dotek neměl dobrý, balon trochu hledal. Nakonec to ale kluci vyřešili skvěle. Byl to klíčový moment zápasu, vedení dává zápasu úplně jiný charakter,“ ocenil Jílek. I druhou asistenci v utkání poslal Zmrzlý na Juliše do čisté pozice, kdy nejlepšímu kanonýrovi ligy stačilo míč uklidit placírkou. Zmrzlý vystihl rozehrávku soupeře, narazil si na vápně s Breitem a pak přihrával pod sebe. Moderní, rychlá, jednoduchá záležitost. „Věděl jsem, že si naběhne na penaltu, tak jsem mu to tam dal. Opět to krásně uklidil a uklidnil nás,“ podotkl.

Vítězství 2:0 po čtyřech kolech už Sigma tuze potřebovala, aby se vrátila na čtvrté místo a před zítřejším domácím tahákem se třetím Slováckem si zvedla sebevědomí. Zvedl si ho nejen osmigólový Juliš, ale rovněž levý bek Zmrzlý, který se v sezoně pyšní životní bilancí tří gólů a pěti asistencí. Logicky se tak o něm mluví jako o žhavém zboží v zimním přestupovém oknu, fyzicky nabušených hráčů s dobrou levačkou v lize moc neběhá. „V tuto chvíli nabídku ani žádný deklarovaný zájem neevidujeme,“ sdělil tiskový mluvčí Sigmy Jiří Fišara.

Po konci podzimní části to však může jinak. „V ročníku patří Ondra mezi tři nejlepší obránce v soutěži,“ pochválil jej po Karviné Jílek.

Očekává od něj výraznější výkony i proti soupeřům z top trojky. „Naplňoval to od začátku sezony, ale v posledních zápasech proti Slavii a Plzni jsem s jeho výkonem nebyl úplně spokojený. Něco jsme si k tomu řekli a teď ukázal svůj vysoký standard z předchozích zápasů – nebezpečnost, náběhovou aktivitu k tomu defenzivní pevnost. Byl to zase takový Ondra, jakého jsme vídávali. Dlouhodobě odvádí dobrou práci a teď se mu to vrací v podobě asistencí i gólů.“ Zmrzlý udělal za poslední rok obrovský pokrok. Začal spolupracovat s kondičním trenérem a rázem dělá mnohem víc náběhů, hraje kurážně dopředu. Zaskočí i na pozici levého stopera, ač je raději u lajny, kde nesvádí tolik soubojů s urostlými hroťáky a sám může šturmovat. Po příchodu Nováka ho není na stoperu tolik třeba.

„Začátek minulé sezony mě zastihl úplně špatně. Vypadl jsem ze základu a bylo to hodně o uvědomění si dělat něco navíc. Podnikl jsem kroky, abych se do základu dostal. Celou přípravu jsem odjel s kondičním koučem a pokračujeme pořád dál. Jsem strašně rád, že jsem ten krok udělal, že jsem si to uvědomil, že nestačí dělat jen základ na tréninku, ale je potřeba tomu obětovat víc,“ vyprávěl nedávno. „Měl jsem docela problém s rychlými sprinty za sebou, na tom jsme hodně zapracovali. Teď se cítím dobře, nejsem zafoukaný a věřím si na balonu víc. Jsem sebevědomější.“ Jílek kývne: „Ondra dozrál, je jednoznačně oporou obranné řady, je nebezpečný, sebevědomý, což mu v minulosti chybělo. Je efektivní. Není to hra na náhodu, jsou to chtěné věci. Potřeboval čas a dneska patří k pilířům obranné čtveřice.“

Obránce Sigmy Olomouc Ondřej Zmrzlý fauluje jabloneckého Jakuba Martince.

Na začátku ročníku v Sigmě prodloužil smlouvu do léta 2025.

Zájem o člena širšího reprezentačního kádru s jedním startem za národní tým byl ve druhé nizozemské lize či v Baníku. Sám cítí, že ve 24 letech nastává ideální chvíle posunout se.

„Já se teď hlavně soustředím na to, abych výkony udržel, to je pro mě nejdůležitější. A co bude v zimě, nebo příští rok, záleží jen na mně, jak udržím formu,“ říká Zmrzlý. Dopředu jej ženou nejen osobní, ale i pohárové ambice. Sigma hrála v Evropě naposledy před pět lety, to junák Zmrzlý okusil kouzlo utkání se Sevillou z lavičky. „Je to náš cíl. Chceme se pořád posouvat nahoru.“