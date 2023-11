V létě déšť, teď karvinská chumelenice. Lepší dohrát, než odkládat, řekl Zmrzlý

V létě duel fotbalistů Olomouce s Karvinou přerušil silný déšť. Tentokrát střetnutí obou celků na karvinském stadionu zkomplikovalo husté sněžení.

To přišlo na konci prvního poločasu. O přestávce museli pořadatelé vzít hrabla a vyběhnout na trávník, aby očistili čáry. Na hřiště vyšli rozhodčí s delegátem a řešili, co dál. Přestávka se protáhla o dvacet minut, načež verdikt zněl: Pokračujeme.

Zatímco Karviná potřetí za sebou prohrála, Olomoučtí výhrou 2:0 utnuli čtyřzápasovou prvoligovou sérii bez vítězství.

„Silně sněžilo, diskutovali jsme s oběma týmy a jejich zástupci měli zájem pokračovat,“ řekl hlavní rozhodčí Tomáš Klíma. „Zkoušeli jsme, jak se chová míč, a šlo to, nezastavoval se. Nebylo to tak strašné.“

Karvinský trenér Juraj Jarábek podotkl, že nijak neřešil, zda se bude hrát. „Čekali jsme na pokyn rozhodčích. Hůř se kombinovalo, ale pro oba týmy to bylo stejné,“ uvedl.

Olomoucký kouč Václav Jílek si říkal, zda má smysl v takovém počasí hrát. „Byl jsem na vážkách, zda terén nebude více vyhovovat soupeři,“ přiznal.

„Když mi ale sdělili, že v případě přerušení by se zápas opakoval od stavu nula nula, řekl jsem si, že na to tlačit nemůžeme.“

Hosté totiž od sedmé minuty vedli, když Zmrzlý nahrával Julišovi. A hned v první minutě druhé půle titíž hráči zařídili druhý gól.

Olomoucký Juraj Chvátal se snaží uniknout karvinskému Papalelému.

„Chtěli jsme stoprocentně hrát,“ prohlásil olomoucký obránce Zmrzlý. „Bylo to lepší, než dohrávat někdy v týdnu nebo zítra. Byly by to dva rozdílné zápasy.“

Fotbalisté se shodli, že pohyb na zasněžené ploše byl složitý. „Ale na to, že bylo docela dost sněhu, to ještě šlo. Ani to nijak moc neklouzalo, mohli jsme zabrzdit. Terén nebyl až tak špatný, jak asi vypadal z tribuny,“ uvedl karvinský útočník Martin Doležal.

„Pohyb byl nejtěžší a když začalo více sněžit, byla hodně špatná viditelnost, sníh lítal do očí. Vítr hodně foukal, bylo to náročné,“ řekl Ondřej Zmrzlý.

V 84. minutě rozhodčí Klíma hru přerušil, aby pořadatelé obtáhli znovu zasněžené čáry. Jednomu z pracovníků vzal hrablo z rukou brankář domácích Holec. „Ještě jsme mohli dát nějaký gól, takže jsem chtěl úpravu plochy zrychlit,“ podotkl Dominik Holec. „Pořadatelé nevěděli, co mají odhrabovat, a tak jsem se snažil jim pomoci, abychom co nejrychleji hráli.“

Karvinský stoper Jiří Bederka brání olomouckého Pavla Zifčáka.

Jenže Karvinští neuspěli. S Olomoucí prohráli stejně jako koncem července ve druhém kole tohoto ligového ročníku. A i tehdy zápas narušily klimatické podmínky, kvůli průtrži mračen se nehrálo 25 minut...

„Dokud budeme Karvinou porážet, ať klidně hrajeme v kroupách, ať třeba padají trakaře,“ prohlásil Ondřej Zmrzlý.

Ostatně Olomoučtí v lize s Karvinou ani jedno z třinácti dosavadních vzájemných utkání neprohráli a porazili je posedmé za sebou.

A mohli slavit i tím, že po svých příznivcích, kteří za nimi přijeli do Karviné, radostí házeli sněhové koule. „Také jsem si hodil, bylo to v emocích,“ smál se Zmrzlý.