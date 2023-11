Čeká nás těžká šichta, tuší Jarábek. Utne Karviná proti Olomouci sérii proher?

„Sigma je jedním z nejlépe kombinujících týmů,“ prohlásil karvinský trenér Juraj Jarábek. Odmítá, že by Olomoučtí byli venku méně nebezpeční než doma, kde získali z dosavadních osmi utkání 16 bodů. Venku ze sedmi osm.

„Kvalitu mají, tlačí se do první šestky. Čeká nás těžká šichta.“ Nehledě na to, že Karvinští minulých šest duelů se Sigmou prohráli... „Každá série jednou skončí. Máme chuť uspět a věřím, že se nám to podaří. Přejeme si nejméně bod.“

Ostravským fotbalistům kvůli žlutým kartám bude proti Slovácku chybět stoper David Lischka a záložník Ewerton. „S tím nic nenaděláme. Na trénincích bylo vidět, že by to na nás nemělo být znát,“ řekl ostravský trenér Pavel Hapal. „Máme široký a kvalitní kádr. Nahradíme je. Všichni hráči jsou připraveni.“

Dodal, že Slovácko má zkušené mužstvo. „K tomu je dlouho pospolu,“ uvedl kouč. „Doma jsme s nimi remizovali a na jaře u nich vyhráli. Věřím, že nás ty výsledky povzbudí. Jsme dobře připraveni.“