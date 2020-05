Látal: Doufám, že jsme odčinili to, co jsme předvedli v Prostějově

Že zažili hráči během pandemie nejdelší období bez míče v životě? To jistě, ale fanoušci jsou na tom zrovna tak. Ti, kterým nestačí televizní náhražka v podobě všemožných záznamů, sestřihů a archivů, se mohli o víkendu nečekaně pokochat živým zápasem v Olomouci. Kdepak, nešlo o žádnou ilegální činnost ani porušení zákazů či nařízení. To se jen první ze dvou přípravných soubojů Sigmy s Brnem odehrál na tréninkovém hřišti, které od ulice dělí jen jednoduchý plot.



Co na tom, že výhled nebyl kdovíjaký, konečně mohli po dvouměsíčním hladovění sledovat fotbal. A tak se u plotu sešlo několik desítek lidí, někteří vybaveni i stoličkou, a část dokonce v duchu hygienických opatření dodržovala i jisté mezery.

Malí kluci si chytře vylezli na stojan pro kola, takže nemuseli koukat skrz drátěná oka. Dobře tak viděli, když jen o pár let starší mladíček Kryštof Daněk poprvé prostřelil brněnského brankáře Šustra. „Vždycky mám z gólu radost. Nejsem moc střelec, tak je pokaždé pěkný, když se trefím,“ usmíval se teprve sedmnáctiletý záložník.

Olomoucký trenér Radoslav Látal poskládal sestavu prvního zápasu z hráčů mimo základní sestavu, radost mu udělali po přestávce dalšími dvěma góly Kerbr z penalty po faulu na Yunise a Pilař šikovným obstřelem. Za Zbrojovku snížil v závěru Krška. Přijatelná omluva za nedávný debakl v Prostějově (0:4), fanoušci od plotu mohli jít domů spokojení. „Určitě je tu zlepšení. Byla spousta šancí, na můj vkus jsme do nich hodně pouštěli i Brno. V obranné fázi to potřebujeme zlepšit, dopředu už to mělo nějaké parametry, byla tam agresivita, rozehrávka,“ pochvaloval si první duel Látal.

Vrátil se také k prostějovskému výprasku, který měl i s následující kritikou zjevně výchovné účinky. „Byl jsem ostrý, protože kluci se na to s prominutím vykašlali. Oni to sami vědí, v týdnu jsme to rozebrali, ale nebyl to výkon, který se rovná Sigmě Olomouc. Sice jsme předtím hodně trénovali, ale nemůže se stát, aby byl poločas v Prostějově 0:3 a ještě měl soupeř další šance. Tam jsem byl zlej, ale proti Brnu už to byl úplně jiný výkon,“ řekl viditelně lépe naladěný kouč.



K Látalově rozpoložení přispěl i druhý duel, který už se hrál na Andrově stadionu a po dohodě obou trenérů z taktických důvodů za zavřenými dveřmi. Několik nejvěrnějších fandů se však i tentokrát škvírami v plotě pokoušelo sledovat výhru domácích 2:0.

Sigma nastoupila v základní sestavě s Mandousem v brance, jen na pravém kraji obrany místo obvyklého Martina Sladkého naskočil Radek Látal. Výsledek zařídil v prvním poločase trefou z vápna Lukáš Juliš a v závěru pojistkou z dorážky Václav Jemelka.

„Jsme rádi, že jsme udrželi nulu, proti prvnímu utkání jsme hráli lépe dozadu. Bylo to důraznější, bojovnější a měli jsme více disciplíny. Doufám, že jsme odčinili to, co jsme předvedli v Prostějově,“ oddechl si Látal.

Brněnské Zbrojovce, která se chystá ze třetího místa zaútočit na postup do nejvyšší soutěže, zápasy na Hané nevyšly především v ofenzivě. „Chybělo nám zdravé sebevědomí. Soupeř nás v některých momentech předčil v agresivitě, proto jsou ty výsledky asi odpovídající a zasloužené,“ uznal v hodnocení pro klubový web brněnský trenér Miloslav Machálek.

Zkušený 58letý kouč musel improvizovat především ve složení obrany. „V prvním utkání se ukázala kvalita širšího kádru Sigmy, zejména Pilař nám dělal velké problémy. Někteří naši hráči ještě nejsou v optimálním stavu, třeba po zdravotním výpadku, dnešek zkrátka ukázal naše nedostatky,“ dodal kouč.

Pro Hanáky, kteří znovu do ligy vstoupí příští úterý, nebyly souboje se Zbrojovkou posledním testem. Tím bude zítřejší duel s vlastní juniorkou. „Půjde, dá se říct, o oficiální utkání, tedy i s rozhodčími. Bude to přesně týden před zápasem na Slovácku. Tak, aby byli kluci v zápřahu a dostali ještě dalších 45 minut znovu do těla,“ vysvětlil Látal.