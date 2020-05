Olomoucký kouč Látal chce hru jako před pauzou. Plánuje i přáteláky

„Počítám s tím, že přípravné zápasy odehrajeme. Tři soupeře už máme předjednané. Ostatní kluby to mají podobně. Uvidíme, kdy to bude. Čekáme ještě na pokyny od Ligové fotbalové asociace,“ uvedl Látal pro klubový web.



Ode dneška se opět o něco uvolní vládní opatření proti pandemii.

Nově budou povoleny sportovní aktivity až pro sto osob, což fotbalistům vedle již plnohodnotného tréninku pro celé mužstvo otevírá také možnost přípravných zápasů. O modelovém utkání jedná vedle Sigmy i Baník Ostrava.

První a druhá nejvyšší soutěž by se po koronavirové pauze měly znovu rozběhnout od 25. května, kluby ale ještě musí zítra na ligovém grémiu souhlasit s prodloužením sezony přes 30. červen, kdy oficiálně končí ročník. Jednotlivé týmy od 20. dubna zatím společně trénují ve skupinách – nejprve po osmi a později po deseti hráčích.

„Jsou to samozřejmě jiné tréninky, ale význam mají, dá se vymyslet spousta věcí. Pořád je to ale o tom, že fotbal se hraje jedenáct na jedenáct, takže potřebujeme nacvičovat rozehrávku, presink a další herní situace,“ řekl Látal. „Po kondiční stránce jsme připraveni, ještě budeme potřebovat doladit herní stránku. K tomu nám poslouží následující týdny, už snad budeme trénovat herní věci. Stále ale čekáme na jednání ligového grémia, kdy se rozhodne, co bude dál.“

Látal je přesvědčen, že hráči se do herního rytmu dostanou rychle. „Budeme chtít navázat na hru, kterou jsme se prezentovali před přerušením soutěže. Některé herní prvky musíme do kluků znovu dostat, ale věřím, že podstatnou část si rychle vybaví,“ poznamenal Látal.

Pokud ligová sezona bude pokračovat, zřejmě se budou hrát dva zápasy týdně. „Bude to pro každé mužstvo stejné. Bylo by fajn, aby všichni hráli v jednotném režimu třeba středa – neděle. Kdyby některá mužstva hrála úterý – sobota a jiná středa – neděle, nevím, jestli by to bylo optimální. Někdo by měl na regeneraci den navíc a v tak náročném programu bude jistě regenerace a odpočinek hrát roli,“ přemítal Látal.

Počítá s tím, že bude muset více než obvykle rotovat sestavou a šanci dostanou i hráči širšího kádru. „Ano, na to se budeme spoléhat. Pracujeme se všemi hráči v kádru. Můžou přijít zranění a tresty za karty. Máme v týmu také mladé kluky, kteří si šanci zaslouží. Navíc budeme hrát semifinále poháru. Šanci by mohli dostat i tam,“ dodal kouč desátého týmu tabulky.