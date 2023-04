Klíčový souboj o Evropu. Olomouc vyzývá čtvrté Bohemians

Před sezonou by to řekl asi málokdo, ale pět kol před koncem základní části fotbalové ligy bude nedělní (16.00) mač mezi Olomoucí a Bohemians přímou bitvou o čtvrté místo, tudíž o lákavou vstupenku do pohárové Evropy. „Je to jedno ze stěžejních utkání tohoto období,“ kývne olomoucký asistent trenéra Jiří Saňák.