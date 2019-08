Střílí, střílí a střílí. Stomilionový Stanciu už táhl Slavii

Navzdory cejchu, že oblékal dres úhlavního rivala.

Navzdory krátké letní přípravě.

Navzdory nejdražší cenovce, kterou kdy český klub za fotbalového pomocníka zaplatil.

Byl to právě stomilionový Rumun, který v pátek poslal tým za vítězstvím v Českých Budějovicích.

Slavia vyhrála 3:0. Stanciu vstřelil první gól, ke druhému se přimotal, při posledním od střídajícího útočníka Škody už na hřišti nebyl.

„Že mě zvolili mužem zápasu? To není nejdůležitější. Hlavní jsou tři body a to, že zůstáváme první,“ pravil Stanciu, když se dohrálo.

Slavia potřebovala uspět, aby si nemusela vyčítat, že se špatně naladila na úterní šlágr. Proti rumunské Kluži rozehraje osudový souboj o Ligu mistrů. Kdo ví, jestli právě Stanciu nebude klíčovou postavou.

„Připojil jsem se k týmu pozdě, ale teď se cítím lépe a lépe,“ řekl.

Ne že by měl exkluzivní formu, ale dostává se do ráže. Do pátku si připsal jen 130 minut za pět kol, v tom šestém hrál téměř 80 minut. A střílel. Střílel! Ne dokonale, přesto slávistická sedmička ukázala svou sílu. Když má balon a vidí branku, tak to zkusí. Někdy splašeně, většinou však odhodlaně, sebevědomě a zarputile. Na jihu Čech mu vyšel sedmý pokus. Ano, sedmý!

Co často nezvládne jeden ligový tým za zápas, stihl Stanciu sám. Připravil si míč, který k němu přiletěl z autu, počkal si na správný odskok a pravačkou vyslal torpédo, jež se nedalo chytat. Právě kvůli takovým momentům se Slavia před pár týdny pustila do pozoruhodného obchodu. Věděla, že kontroverzní jméno se sparťanskou minulostí fanoušci nepřijmou hned, ale třeba časem... Pokud by Stanciu pomohl do vysněné Ligy mistrů, možná se ledy prolomí.

Do Rumunska letí český mistr už v neděli, v úterý večer se hraje.

Slavia má reálnou naději na postup, ale to si říkaly všechny české kluby, které se praly o pohárové úspěchy. Čtyři narazily, takže národní barvy hájí poslední zástupce.