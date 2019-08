Budějovický gólman Staněk po prohře se Slavií: Bojovnost nám nestačila

Střely na branku: domácí 0, hosté 11. Střely celkem: domácí 3, hosté 37. I tato statistika pátečního prvoligového utkání mezi fotbalisty Dynama a Slavie ukazuje, jak moc hosté z Prahy v zápase dominovali a také zaslouženě zvítězili 0:3. Brankář domácích Budějovic Jindřich Staněk si tak pořádně zachytal a po utkání vyzdvihl kvalitu soupeře. „Momentálně je to nejlepší klub u nás, naše bojovnost na ně nestačila,“ smutně uznal.



Letělo na vás plno střel, připsal jste si několik úspěšných zákroků, ale přesto jste po přestávce třikrát inkasoval. Ukázala se ve druhém poločase síla Slavie?

Neměli jsme to lehké, slávisté ukázali ohromnou kvalitu. Byl markantní rozdíl v ofenzivní hře, prakticky nás do ničeho nepustili. V tom byl náš největší problém.

Zdálo se vám, že jste už od začátku zápasu nezachytili tempo sešívaných.

Chtěli jsme na ně vletět, ale dobře drželi balon a velmi precizně a přesně kombinovali. Rychle dávali míče do stran, čímž nás dostávali pod tlak. Naše bojovnost nestačila, soupeř ukázal kvalitu.

Byl to proti Slavii velký rozdíl oproti duelu se Spartou?

Každý zápas je jiný, to se nedá moc hodnotit. Slavia je aktuálně nejlepší klub u nás, což bylo na hřišti vidět. Mají široký kádr a hráče, kteří i když nejsou v základní sestavě, tak dokážou být na první ligu nadstandardními fotbalisty. Rozhodně to byl zatím nejtěžší soupeř, který k nám do Budějovic přijel.

První poločas jste udrželi bezbrankový, ale soupeř se trefil zkraje druhé půle. Chtěli jste přitom určitě neinkasovat co nejdéle, čímž by se Slavie dostávala pod tlak?

Rozhodně ano. Každý tým nakopne, když se trefí v úvodu poločasu. Pomohlo jim to, poté se jim hrálo výrazně lépe. Hru však kontrolovali po celé utkání.

O první trefu se postaral Nicolae Stanciu, když se povedeně trefil ze střední vzdálenosti. Obával jste se, že po několika nezdařilých pokusech z prvního poločasu zpřesní mušku?

Je pravda, že už v první půli měl dost pokusů, ale branku mockrát netrefil. Špatně jsme ho obsazovali, měl dost prostoru, takže se snažil o častou střelbu. Asi byla jen otázka času, kdy mu střela vyjde podle jeho představ. Bohužel tím rozhodl celé utkání.

Doufali jste, že Stanciu po delším herním výpadku nebude tak rozehraný a přesný, jak je to u něho zvykem?

Už pár zápasů předtím odehrál, takže nijak nerozehraný nebyl. Už ve Spartě ukazoval, jak dobrým je fotbalistou, takže jsme věděli, že z jeho strany hrozí nebezpečí. Je to u nás v lize jeden z nejlepších hráčů.

Čtvrtou branku Pražanů sudí po zhlédnutí videozáznamu odvolal, protože při předchozí akci míč opustil hrací plochu. Doufal jste, že gól nakonec nebude platit?

Byl jsem o tom přesvědčený. Říkal jsem si, že pokud se nepřeruší hra a budou to přezkoumávat, že by to mělo dopadnout v náš prospěch.

Je třeba se z dvou nepovedených zápasů rychle oklepat a začít znovu bodovat?

Proti Slavii jsme mohli překvapit, ale moc bodů se od nás neočekávalo. Musíme však získávat body s jinými soupeři, tam už neexistují žádné výmluvy. Hlavně doma je třeba, abychom vyhrávali co nejčastěji.

Jaké máte dosavadní pocity z premiérových šesti startů v nejvyšší české lize?

Je to pro mě úplně něco jiného než druhá liga. Hráči jsou šikovnější v zakončení, dokážou vyslat daleko nebezpečnější střely. Duely proti Slavii a dalším kvalitním soupeřům jsou to nejlepší, co pro mě může být. Jsem rád, že jsem dostal příležitost být brankářem číslo jedna a pravidelně chytat. Každý zápas mi toho mnoho dá a tím se posouvám dál. Doufám, že to tak bude pokračovat.