První branka to zlomila, ví v Boleslavi. A zlínský sen o Evropě byl pryč

Zlín na slabě zaplněném středočeském stadionu vsadil vše na defenzivu už od začátku. Útočník Poznar byl na hrotu odříznutý.

V prvním poločase ještě hosté tlak Boleslavi dokázali ustát, byť především dravý Mešanovič dokázal několikrát zahrozit.

„Boleslav to oproti prvnímu zápasu trošku zjednodušila, hrála víc nakopávaných míčů,“ všiml si stoper Ondřej Bačo, který úvodní duel vynechal kvůli střevním potížím.

Změnit vývoj zápasu mohl pár vteřin před pauzou Džafič, který se po dokonalé přihrávce mohl řítit středem sám na bránu, míč se mu ale zamotal mezi nohama a po doběhnutí protivníkem ofenzivní hráč Zlína ani nedokázal vystřelit na bránu.

„Za celý první poločas jsme se nedostali do hry. Měli jsme jednu šanci, té byla škoda,“ litoval zlínský obránce Libor Holík.

„Myslím, že v zápase jde o to, kdy vstřelíme první gól. Zlín by znervózněl, nám by dodalo křídla. Doufám, že jej dáme co nejdřív a tím to soupeři zkomplikujeme,“ uvažoval v poločasovém televizním rozhovoru boleslavský Muris Mešanovič.

Ke kýžené první brance svůj tým sám nasměroval pár minut po pauze, kdy se po Ladrově povedené přihrávce objevil ve vápně a Buchta jej riskantním skluzem poslal k zemi. Při nařízené penaltě pak na Komličenkovu střelu k tyči zlínský brankář Rakovan těsně nedosáhl.

Zlínský stoper Buchta mohl penaltový zákrok vzápětí napravit, po centru z přímého kopu byl ale ze vzniklé šance tak překvapený, že sám před bránou hlavou ani nedokázal zakončit.

Pak už bylo utkání jen čekáním na další boleslavský gól. Ten nakonec přišel v 77. minutě, kdy po rohovém kopu zůstal na brankové čáře stát bránící Buchta, díky čemuž nebyl boleslavský Přikryl v malém vápně v ofsajdové pozici a bodlem dokázal vstřelit postupový gól.

Minutu před koncem normální hrací doby navíc stvrdil zlínský konec sezony po vydařené kolmé přihrávce a kličce brankáři třetí brankou domácí Ladra.

Zlín se na odpověď, která by zápas alespoň poslala do prodloužení, nezmohl.

„Boleslav ještě přidala, když o přestávce přišel na hřiště boleslavský Matějovský. Umí hře dát myšlenku, najít volné prostory a taky naše chyby,“ zmínil důležité střídání soupeře zlínský obránce Holík.

„Museli jsme být trpěliví. Tušili jsme, že Zlín bude bránit a hrát zezadu, první branka to zlomila,“ poznamenal boleslavský záložník Tomáš Přikryl.